TSE vai sortear ordem da propaganda presidencial nesta quinta

Sorteio definirá ordem dos presidenciáveis/Foto: Reprodução

O Tribunal Superior Eleitoral realizará nesta quinta-feira (20) o sorteio que definirá a ordem inicial da propaganda dos candidatos à Presidência da República no horário eleitoral gratuito.

O procedimento ocorrerá durante uma audiência pública marcada para as 11h. O encontro terá participação de representantes de partidos, federações, coligações e emissoras de rádio e televisão.

A ordem sorteada será utilizada no primeiro dia do horário eleitoral gratuito. Nos programas seguintes, as propagandas serão apresentadas conforme os critérios de alternância determinados pela legislação.

Além do sorteio, a audiência discutirá o plano de mídia das eleições presidenciais, responsável por organizar os dias, horários, blocos e inserções destinados a cada participante.

Partidos, federações, coligações e emissoras poderão encaminhar sugestões ao TSE até as 23h59 desta quarta-feira (19), exclusivamente pelo Sistema de Resoluções Eleitorais.

A audiência será realizada de maneira híbrida e transmitida ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça.