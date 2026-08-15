15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Casal fica ferido após colisão entre carro e motocicleta na BR-317

Casal trafegava no sentido Brasiléia–Capixaba quando ocorreu o acidente

Por Anne Nascimento, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Casal fica ferido após colisão entre carro e motocicleta na BR-317
Ainda segundo os relatos, o motociclista acabou atingindo de frente um Toyota Etios. — Foto: Reprodução

T.N. da S.  de 18 anos, e G.V. de O.C. de 19, ficaram feridos após uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro na noite desta sexta-feira (14), no km 5 da BR-317, em Capixaba, no interior do Acre.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com informações de testemunhas, G. havia buscado a namorada e seguia com ela de volta para casa em uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha. O casal trafegava no sentido Brasiléia–Capixaba quando ocorreu o acidente.

Ainda segundo os relatos, o motociclista acabou atingindo de frente um Toyota Etios, de cor prata, que estaria realizando uma ultrapassagem a uma carreta no momento da colisão.

A violência da batida fez com que G. e T.  fossem arremessados da motocicleta e caíssem às margens da rodovia. O jovem sofreu fraturas na tíbia e no fêmur da perna direita, além de uma fratura no braço direito e várias escoriações.

Violência da batida fez com que G. e T.  fossem arremessados da motocicleta e caíssem às margens da rodovia. — Foto: Reprodução

T. também ficou ferida. Ela sofreu um corte profundo no joelho direito, apresentou fortes dores na região do quadril e teve escoriações pelo corpo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e enviou uma ambulância de suporte básico para atender as vítimas. Após receberem os primeiros cuidados no local, os dois foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

T. chegou à unidade hospitalar em estado de saúde estável. G. , entretanto, apresentava quadro considerado grave e precisou ser intubado na sala de traumatologia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve na rodovia e realizou o isolamento da área para permitir os trabalhos de perícia. Depois da conclusão dos procedimentos, os veículos envolvidos foram retirados do local.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.