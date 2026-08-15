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Lula vai participar do lançamento da campanha de Thor e Jorge

Evento será realizado neste domingo (16), em Rio Branco, com transmissão no YouTube

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Lula vai participar do lançamento da campanha de Thor e Jorge
Ttransmissão está marcada para as 8h, no Auditório da Livraria Paim. — Foto: Reprodução

O médico e candidato ao governo do Acre Dr. Thor anunciou uma live para marcar o início oficial de sua campanha neste domingo (16), em Rio Branco. O evento contará com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do candidato ao Senado Jorge Viana.

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A transmissão está marcada para as 8h, no Auditório da Livraria Paim. Segundo o anúncio, a programação será voltada à apresentação das propostas e das ideias para o Acre, além de marcar o começo da caminhada eleitoral.

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“É hora de apresentar nossas ideias, falar sobre o Acre que queremos construir e começar essa caminhada com esperança, trabalho e muita disposição para cuidar da nossa gente”, afirmou Dr. Thor na convocação.

Quem não puder acompanhar presencialmente poderá assistir à transmissão ao vivo pelo canal de Jorge Viana no YouTube.

 

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