Estudantes cobram Ufac após Central de Fotocópias parar de funcionar

Estudantes denunciaram situação. — Foto: Reprodução

A falta de um serviço básico dentro da Universidade Federal do Acre (UFAC) tem gerado reclamações entre estudantes. A Central de Fotocópias, localizada próxima ao Restaurante Universitário (RU), está fechada após a saída da empresa que prestava o atendimento no local.

O estudante Mayk chamou atenção para a situação e destacou a importância da central para a rotina acadêmica. Segundo ele, o espaço oferecia cópias a R$ 0,15 por página e impressões por R$ 0,25, valores que facilitavam o acesso dos alunos aos materiais necessários para as atividades da universidade.

“A gente sabe que, para muitos estudantes, ter um lugar dentro da própria universidade para imprimir um trabalho, tirar uma cópia ou acessar um material é algo básico. Era um serviço fundamental, com preço acessível, e hoje o espaço está simplesmente fechado”, afirmou.

De acordo com Mayk, a empresa que atuava no local teria deixado de prestar o serviço e a UFAC estaria conduzindo um processo de licitação para contratar uma nova empresa. Enquanto o procedimento não é concluído, os estudantes precisam buscar alternativas fora da universidade.

“Não dá para admitir que uma universidade do tamanho e da importância da UFAC fique sem um espaço para os estudantes tirarem cópias e fazerem suas impressões. Isso faz parte da rotina acadêmica e precisa ser resolvido o quanto antes”, cobrou.

O estudante também ressaltou que a questão não envolve apenas a comodidade, mas uma necessidade para quem precisa diariamente de materiais impressos para acompanhar aulas, entregar trabalhos e desenvolver atividades acadêmicas.

“Espero que esse processo seja resolvido logo e que a universidade consiga colocar uma nova empresa para funcionar aqui. É um serviço simples, mas que faz muita diferença para quem está estudando”, disse Mayk.