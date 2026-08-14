14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Estudantes cobram Ufac após Central de Fotocópias parar de funcionar

Serviço era utilizado por alunos para cópias e impressões a preços acessíveis

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Estudantes cobram Ufac após Central de Fotocópias parar de funcionar
Estudantes denunciaram situação. — Foto: Reprodução

A falta de um serviço básico dentro da Universidade Federal do Acre (UFAC) tem gerado reclamações entre estudantes. A Central de Fotocópias, localizada próxima ao Restaurante Universitário (RU), está fechada após a saída da empresa que prestava o atendimento no local.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O estudante Mayk chamou atenção para a situação e destacou a importância da central para a rotina acadêmica. Segundo ele, o espaço oferecia cópias a R$ 0,15 por página e impressões por R$ 0,25, valores que facilitavam o acesso dos alunos aos materiais necessários para as atividades da universidade.

“A gente sabe que, para muitos estudantes, ter um lugar dentro da própria universidade para imprimir um trabalho, tirar uma cópia ou acessar um material é algo básico. Era um serviço fundamental, com preço acessível, e hoje o espaço está simplesmente fechado”, afirmou.

De acordo com Mayk, a empresa que atuava no local teria deixado de prestar o serviço e a UFAC estaria conduzindo um processo de licitação para contratar uma nova empresa. Enquanto o procedimento não é concluído, os estudantes precisam buscar alternativas fora da universidade.

“Não dá para admitir que uma universidade do tamanho e da importância da UFAC fique sem um espaço para os estudantes tirarem cópias e fazerem suas impressões. Isso faz parte da rotina acadêmica e precisa ser resolvido o quanto antes”, cobrou.

O estudante também ressaltou que a questão não envolve apenas a comodidade, mas uma necessidade para quem precisa diariamente de materiais impressos para acompanhar aulas, entregar trabalhos e desenvolver atividades acadêmicas.

“Espero que esse processo seja resolvido logo e que a universidade consiga colocar uma nova empresa para funcionar aqui. É um serviço simples, mas que faz muita diferença para quem está estudando”, disse Mayk.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.