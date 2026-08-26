Cerco policial termina com apreensão de quase 400 quilos de skunk no Acre

Cinco suspeitos conseguiram fugir antes de serem abordados pelas equipes policiais

Quando os policiais encontraram a embarcação suspeita, cinco pessoas estavam no local./ Foto: Ascom/ PMAC

Uma operação envolvendo forças de segurança do Acre terminou com a apreensão de 373 quilos de skunk na região do Ramal Caipora, em Rio Branco, na tarde de terça-feira (25).

A movimentação policial começou após informações apontarem que uma embarcação estaria sendo usada para levar uma grande quantidade de drogas pela região conhecida como “Furo”. A partir da denúncia, equipes passaram a atuar na área para localizar o transporte.

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Quando os policiais encontraram a embarcação suspeita, cinco pessoas estavam no local. Com a aproximação das equipes, o grupo abandonou o barco e fugiu, conseguindo escapar antes de ser abordado.

No interior da embarcação, os agentes encontraram sete sacos contendo o entorpecente. Além dos 373 quilos de skunk, também foram recolhidos o barco de alumínio e o motor de rabeta utilizados no transporte da carga.

A ação foi coordenada pelo 5º Batalhão da Polícia Militar e reuniu equipes do BOPE, Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), GEFRON, Polícia Civil, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC) e Polícia Federal.

Após a apreensão, a droga e os demais materiais foram retirados da região e encaminhados para os procedimentos legais. As buscas pelos envolvidos no transporte do entorpecente devem continuar.