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Círio de Nazaré passa a integrar Calendário de Eventos do Acre

Pela nova lei, a celebração será realizada anualmente no segundo domingo de outubro

Por Juan Vinícius, ContilNet
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Círio de Nazaré passa a integrar Calendário de Eventos do Acre
Pela nova lei, a celebração será realizada anualmente no segundo domingo de outubro/Foto: reprodução

O Círio de Nazaré passou a fazer parte oficialmente do Calendário de Eventos do Estado do Acre. A medida foi estabelecida pela Lei nº 4.831, sancionada pela governadora Mailza Assis e publicada na edição desta sexta-feira (14) do Diário Oficial do Estado.

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Pela nova lei, a celebração será realizada anualmente no segundo domingo de outubro, reunindo diferentes atividades religiosas em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

O calendário das festividades inclui romarias rodoviária e fluvial, motorromaria, ciclorromaria, trasladação e a tradicional procissão do Círio. Também fazem parte da programação as romarias da juventude, das crianças e dos corredores, além da procissão da festa, do Recírio e de outras manifestações dedicadas à santa.

LEIA TAMBÉM: Diocese de Rio Branco divulga tema do Círio de Nazaré 2026

A Lei nº 4.831 foi sancionada em 31 de julho e entrou em vigor com sua publicação no Diário Oficial nesta sexta-feira.

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