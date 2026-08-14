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INSS abre vagas para avaliações sociais no Acre neste fim de semana

Em todo o Brasil, serão disponibilizadas 10,3 mil vagas para perícias médicas e avaliações sociais

Por Juan Vinícius, ContilNet
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INSS realiza mutirão no Acre com 319 vagas para perícias médicas e avaliação social
No Acre, foram disponibilizadas 20 vagas para avaliação social/Foto: Reprodução

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vai disponibilizar 55 vagas para avaliações sociais no Acre neste fim de semana, dias 15 e 16 de agosto. Os atendimentos fazem parte de uma ação realizada em conjunto com o Ministério da Previdência Social (MPS) para ampliar a oferta de serviços nas agências do país.

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No estado, 40 vagas serão oferecidas na Agência da Previdência Social (APS) de Cruzeiro do Sul e outras 15 na unidade Rio Branco Centro.

Em todo o Brasil, serão disponibilizadas 10,3 mil vagas para perícias médicas e avaliações sociais, procedimentos necessários para a análise e concessão de determinados benefícios previdenciários e assistenciais.

LEIA TAMBÉM: INSS amplia casos que permitem benefício sem carência; veja a lista

Para conseguir atendimento durante a ação, é necessário fazer o agendamento previamente pelo site ou aplicativo Meu INSS ou pela Central Telefônica 135.

Na Região Norte, também haverá vagas no Amapá, Amazonas e Pará. O Amazonas terá 170 atendimentos disponíveis, o Pará contará com 87 e o Amapá, com dez.

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