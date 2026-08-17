O ContilNet disponibiliza, a partir desta segunda-feira (17) um canal para que candidatos e suas respectivas assessorias encaminhem releases e demais materiais relacionados às campanhas para avaliação e possível publicação.

A iniciativa é aberta a todos os candidatos, independentemente de partido ou cargo em disputa, e tem como objetivo garantir um espaço de envio de informações para a redação durante todo o período eleitoral, como prevê a legislação.

Os materiais poderão ser encaminhados para o e-mail redacao@contilnetnoticias.com.br, que ficará disponível para o recebimento de releases, informações sobre agendas, propostas, eventos e outras atividades relacionadas às candidaturas.

A redação ressalta que serão publicados exclusivamente os conteúdos encaminhados pelo canal oficial, por meio do e-mail. Materiais enviados por outros meios de contato, como mensagens em redes sociais, aplicativos de conversa ou contatos pessoais com integrantes da equipe, serão desconsiderados pela edição do site.

O ContilNet reforça que segue uma política de publicação igualitária para os candidatos durante o período eleitoral. Os conteúdos enviados serão analisados pela redação e publicados de acordo com os critérios editoriais e jornalísticos do portal, respeitando as normas aplicáveis à cobertura eleitoral.