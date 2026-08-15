Creche é fechada após surto de sarna humana com quase 80 casos

Município de Estrela D'Oeste registrou 78 confirmações da doença entre alunos de duas unidades de ensino

Equipes de saúde monitoram familiares e pessoas que mantiveram contato direto com os estudantes/ Foto: Reprodução

A Prefeitura de Estrela D’Oeste, no interior paulista, determinou o fechamento temporário da Creche Maria Luiza Gallo Freire de Carvalho após a confirmação de um surto de sarna humana, também conhecida como escabiose. Ao todo, 78 casos da infecção foram diagnosticados em estudantes de duas instituições de ensino da cidade, sendo 50 deles concentrados na unidade infantil afetada pela suspensão das aulas.

A medida preventiva entrou em vigor na quarta-feira (12/8) e permaneceu até sexta-feira (14/8). No período sem atividades pedagógicas, o prédio da creche passou por rotinas intensificadas de limpeza, higienização de materiais e procedimentos de dedetização para conter o avanço do parasita.

A escabiose é uma condição dermatológica causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei, que se aloja na camada superficial da pele e provoca coceira intensa. A transmissão ocorre principalmente pelo contato físico direto e prolongado entre indivíduos, mas também pode ser desencadeada pelo uso compartilhado de objetos pessoais, como toalhas, roupas de cama e vestuário.

Ambientes escolares e infantis apresentam maior facilidade de disseminação em razão da proximidade e da interação frequente entre as crianças.

Além do tratamento dos alunos infectados, as autoridades sanitárias do município estenderam o monitoramento a pais, familiares e profissionais que mantiveram contato próximo com os estudantes. A vigilância epidemiológica local segue acompanhando a evolução dos sintomas para identificar possíveis novos casos e avaliar a necessidade de novas intervenções.