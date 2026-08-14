BNDES injetou mais de R$ 460 milhões no Acre no 1º semestre de 2026

Em todo o país, o BNDES aprovou R$ 110,6 bilhões em crédito entre janeiro e junho

Em todo o país, o BNDES aprovou R$ 110,6 bilhões em crédito entre janeiro e junho/Foto: reprodução

O volume de crédito aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Acre chegou a R$ 466,6 milhões no primeiro semestre de 2026. O valor é 451,5% maior que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram aprovados R$ 84,6 milhões.

O setor de infraestrutura concentrou a maior parte dos recursos no estado, com R$ 275,6 milhões. Em seguida aparecem a indústria, com R$ 74,8 milhões; comércio e serviços, com R$ 68,4 milhões; e agropecuária, com R$ 47,7 milhões.

Entre janeiro e junho, o BNDES também desembolsou R$ 337,5 milhões para o Acre. O montante representa crescimento de 248,4% em relação aos seis primeiros meses do ano passado.

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O aumento também foi registrado no restante da Região Norte. As aprovações alcançaram R$ 5,2 bilhões no primeiro semestre, alta de 104,7% na comparação com 2025. A infraestrutura recebeu R$ 2,33 bilhões, seguida pela agropecuária, com R$ 1,3 bilhão; comércio e serviços, com R$ 1,25 bilhão; e indústria, com R$ 328,2 milhões.

Em todo o país, o BNDES aprovou R$ 110,6 bilhões em crédito entre janeiro e junho deste ano, crescimento de 52% em relação ao mesmo período de 2025.

Conteúdo Original / Fonte: Space Money