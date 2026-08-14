14/08/2026
ContilNet Notícias Logo
14/08/2026
ContilPop
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária
Bumbum de Virginia acende alerta sobre harmonização glútea
Morre aos 28 anos o influenciador e gamer Michiel Vandeweert

Jovem que morreu em acidente na BR-364 tinha 26 anos e deixa filho e esposa

Morte do jovem causou comoção entre familiares e amigos

Por Juan Vinícius, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Jovem que morreu em acidente na BR-364 tinha 26 anos e deixa filho e esposa
Deleon deixa a esposa e um filho/Foto: Instagram

O grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-364, nas proximidades de Tarauacá, tirou a vida de Deleon Frota, de 26 anos, na manhã desta sexta-feira (14).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Deleon era técnico agrícola e estudante de Medicina Veterinária, curso que estava próximo de concluir. O jovem também atuava como empreendedor e era proprietário da loja country D’Mato.

Casado, Deleon deixa a esposa e um filho. A morte do jovem causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua trajetória profissional e acadêmica.

Deleon deixa a esposa e um filho/Foto: reprodução

LEIA TAMBÉM: URGENTE! Motociclista morre em grave acidente com carro na BR-364

O acidente aconteceu durante a manhã, em um trecho da BR-364 próximo a Tarauacá. Deleon conduzia uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um carro.

Deleon deixa a esposa e um filho/Foto: reprodução

Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados. Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda deverão ser esclarecidas.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.