Deleon deixa a esposa e um filho/Foto: Instagram

O grave acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na BR-364, nas proximidades de Tarauacá, tirou a vida de Deleon Frota, de 26 anos, na manhã desta sexta-feira (14).

Deleon era técnico agrícola e estudante de Medicina Veterinária, curso que estava próximo de concluir. O jovem também atuava como empreendedor e era proprietário da loja country D’Mato.

Casado, Deleon deixa a esposa e um filho. A morte do jovem causou comoção entre familiares, amigos e pessoas que acompanhavam sua trajetória profissional e acadêmica.

LEIA TAMBÉM: URGENTE! Motociclista morre em grave acidente com carro na BR-364

O acidente aconteceu durante a manhã, em um trecho da BR-364 próximo a Tarauacá. Deleon conduzia uma motocicleta quando se envolveu em uma colisão com um carro.

Com o impacto, os dois veículos ficaram bastante danificados. Equipes de socorro foram acionadas, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias que provocaram a colisão ainda deverão ser esclarecidas.