Críticas também foram direcionadas ao presidente da Câmara/Foto: reprodução

Após conseguir na Justiça o direito de reassumir o mandato, o vereador Elias Daier retornou à Câmara Municipal de Bujari na última segunda-feira (17). De volta ao plenário, o parlamentar fez um discurso marcado por críticas ao prefeito João Edvaldo , o Padeiro.

Durante a fala, Elias relembrou o período em que permaneceu afastado e afirmou que enfrentou pressões para abandonar a oposição. Segundo o vereador, mesmo diante das dificuldades, continuará fiscalizando a administração municipal e se posicionando contra o prefeito.

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“Eu estarei do lado do povo, seu presidente. Eu jamais ficarei do lado do prefeito cabeça de gato. Um homem irresponsável, incoerente. Um homem que só faz aquilo que não deve, me perseguiu seis meses nos últimos dias, seu presidente, agindo das formas mais nefastas que você possa imaginar, pagando sites de notícias para proliferar mentiras em todos os espaços desse planeta”, disse.

Ao longo do discurso, Elias elevou o tom e utilizou expressões ofensivas contra o prefeito, chegando a chamá-lo de “mau-caráter” e “vagabundo”.

“O senhor tem cara de pilantra, o senhor é mau caráter. Vá perseguir a sua turma, vá perseguir membros da sua facção, porque o senhor é líder hoje é de uma facção criminosa desse município destruindo o nosso povo, destruindo a nossa cidade, destruindo o nosso município”, afirmou.

As críticas também foram direcionadas ao presidente da Câmara.

“E quando me viro e olho para o senhor presidente, infelizmente, o senhor como membro dessa organização que deveria estar do lado do povo. Mas o senhor também prefere ficar do lado dos mais irresponsáveis”, completou.

Ao encerrar o pronunciamento, o vereador reforçou que pretende permanecer na oposição e continuar exercendo o mandato.

“A justiça provou que está do lado correto. E que não adianta vocês, da base do padeiro. E junto com esse prefeito cabeça de gato, irresponsável, tentar me destruir, estou aqui, dizendo a todos, que podem contar comigo, sejam vocês, dos mais distantes lugares, que estão me assistindo aqui hoje, eu não me arrego, eu não baixo a cabeça”, finalizou.