No dia seguinte, celebrou o aniversário de 32 anos ao lado da família antes de iniciar o tratamento./Foto: reprodução

O empresário acreano Rafael Brito de Sá, de 32 anos, enfrentou uma série de graves complicações durante o tratamento contra aplasia medular em São Paulo, onde morreu após semanas de internação.

Rafael contraiu três bactérias na corrente sanguínea, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), passou por uma cirurgia de emergência na cabeça e conseguiu receber quatro das cinco doses previstas no tratamento contra a doença rara.

A batalha contra a doença começou em maio, quando o empresário passou a apresentar manchas vermelhas nas pernas e forte sensação de fraqueza. Até então, exames de rotina realizados cerca de dois meses antes não haviam apontado alterações.

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Um hemograma, no entanto, revelou uma queda significativa no número de plaquetas. Após novas investigações e acompanhamento médico, Rafael recebeu o diagnóstico de aplasia medular, doença rara que compromete a produção das células do sangue pela medula óssea.

A partir do diagnóstico, a família iniciou uma busca por um possível doador de medula óssea. Os pais e a irmã de Rafael realizaram exames, mas não apresentaram compatibilidade. Diante da gravidade do quadro, os médicos recomendaram que ele buscasse tratamento especializado fora do Acre.

Rafael viajou para São Paulo no dia 11 de julho, acompanhado dos pais e da esposa, a advogada Caroline Dantas. No dia seguinte, celebrou o aniversário de 32 anos ao lado da família antes de iniciar o tratamento.

Durante a internação, porém, o quadro se tornou ainda mais delicado. Com a imunidade comprometida, Rafael enfrentou infecções causadas por três bactérias. Ele conseguiu concluir quatro das cinco etapas previstas da medicação, mas precisou interromper o tratamento após o surgimento das complicações.

Com as plaquetas em níveis muito baixos, o empresário sofreu um AVC e passou por uma cirurgia de emergência. Depois do procedimento, permaneceu entubado e internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Em entrevista concedida ao g1 , o pai de Rafael, Sérgio Sá, contou que o filho manteve a esperança durante todo o tratamento e não se deixou abater pela gravidade da doença.

“Nunca reclamou, sempre que conversávamos com ele era assim: ‘Deus vai me curar’”, relatou Sérgio.

Rafael também era pastor, casado e pai de um menino de 1 ano e 2 meses. Após sua morte, o corpo foi trasladado para Rio Branco, onde familiares, amigos e conhecidos participaram do velório e do sepultamento, realizado no último domingo (16).

A despedida foi marcada por homenagens, incluindo o lançamento de balões brancos durante o enterro.

As informações sobre o diagnóstico, o tratamento e as complicações enfrentadas por Rafael foram divulgadas em reportagem do g1, que entrevistou o pai do empresário, Sérgio Sá.

Conteúdo Original / Fonte: g1