Drone mostra dimensão de incêndio que destruiu galpão em São Paulo

Imagens aéreas mostram avanço das chamas/Foto: Reprodução

Imagens registradas por um drone revelaram a dimensão do incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão comercial na Avenida do Estado, no bairro Cambuci, região central de São Paulo, na noite desta terça-feira (11).

Do alto, é possível observar as chamas tomando a estrutura e uma densa coluna de fumaça escura se espalhando sobre a região. Parte do imóvel desabou durante o incêndio, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

A ocorrência teve início por volta das 18h12, na altura do número 5.747 da avenida. Inicialmente, sete viaturas foram enviadas ao local, mas o efetivo precisou ser ampliado diante da rápida propagação do fogo. Ao todo, 13 viaturas participaram do combate às chamas.

Durante o incêndio, o fogo atingiu a fiação elétrica e provocou um curto-circuito seguido de uma explosão. O estrondo assustou pessoas que estavam nas proximidades, mas não houve registro de vítimas até a última atualização da ocorrência.

As chamas também comprometeram parte da estrutura interna do galpão, provocando um desabamento parcial. Equipes permaneceram no local para controlar os focos de fogo e realizar o trabalho de rescaldo.

O imóvel atingido era utilizado para atividades comerciais e logísticas. Informações preliminares apontam que um dos estabelecimentos instalados no endereço funcionava como espaço de armazenamento de objetos, conhecido como self storage.

Um segundo incêndio foi registrado horas depois em outro galpão, situado na Rua Barão de Jaguara, a aproximadamente 300 metros do primeiro endereço. A ocorrência mobilizou outras 21 viaturas. Até o momento, não há confirmação de que os dois episódios tenham relação.

As causas do incêndio na Avenida do Estado ainda serão investigadas.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles