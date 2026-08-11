11/08/2026
ContilNet Notícias Logo
11/08/2026
ContilPop
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste
Quem é o cinegrafista demitido da Globo após agressão na Band
Mãe revela pergunta emocionante de filha sobre caso Isabella Nardoni
Carlinhos Maia revela como são os encontros com Lucas Guimarães
Rafa Vitti debocha dos votos de casamento de Gustavo Tubarão
TJ manda Gusttavo Lima indenizar dono de número de música
Goleiro Bruno processa Band e pede indenização de R$ 4 milhões
Zé Felipe explica por que filhas não voltaram para casa após cirurgia
Quem é o “influencer dotadão” preso por suspeita de tráfico

Drone mostra dimensão de incêndio que destruiu galpão em São Paulo

Chamas provocaram explosão e destruíram parte da estrutura no Cambuci

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Drone mostra dimensão de incêndio que destruiu galpão em São Paulo
Imagens aéreas mostram avanço das chamas/Foto: Reprodução

Imagens registradas por um drone revelaram a dimensão do incêndio de grandes proporções que atingiu um galpão comercial na Avenida do Estado, no bairro Cambuci, região central de São Paulo, na noite desta terça-feira (11).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Do alto, é possível observar as chamas tomando a estrutura e uma densa coluna de fumaça escura se espalhando sobre a região. Parte do imóvel desabou durante o incêndio, segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros.

A ocorrência teve início por volta das 18h12, na altura do número 5.747 da avenida. Inicialmente, sete viaturas foram enviadas ao local, mas o efetivo precisou ser ampliado diante da rápida propagação do fogo. Ao todo, 13 viaturas participaram do combate às chamas.

Durante o incêndio, o fogo atingiu a fiação elétrica e provocou um curto-circuito seguido de uma explosão. O estrondo assustou pessoas que estavam nas proximidades, mas não houve registro de vítimas até a última atualização da ocorrência.

As chamas também comprometeram parte da estrutura interna do galpão, provocando um desabamento parcial. Equipes permaneceram no local para controlar os focos de fogo e realizar o trabalho de rescaldo.

O imóvel atingido era utilizado para atividades comerciais e logísticas. Informações preliminares apontam que um dos estabelecimentos instalados no endereço funcionava como espaço de armazenamento de objetos, conhecido como self storage.

Um segundo incêndio foi registrado horas depois em outro galpão, situado na Rua Barão de Jaguara, a aproximadamente 300 metros do primeiro endereço. A ocorrência mobilizou outras 21 viaturas. Até o momento, não há confirmação de que os dois episódios tenham relação.

As causas do incêndio na Avenida do Estado ainda serão investigadas.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.