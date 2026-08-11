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Jovem grava vídeo fazendo sexo em hotel abandonado no Acre

O material também foi disponibilizado em seu perfil na plataforma Privacy

Por Redação ContilNet
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Jovem grava vídeo fazendo sexo em hotel abandonado no Acre
Vídeo foi publicado no X/Foto: Reproducao

Um criador de conteúdo identificado nas redes sociais como “Pika do Acre” publicou um vídeo no X, antigo Twitter, de conteúdo sexual gravado no prédio do antigo Hotel Comfort, em Rio Branco, localizado na entrada da Transacreana. O imóvel está desocupado e ganhou notoriedade nas redes sociais nos últimos dias por também ter se tornado ponto de encontro e festas durante a noite.

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Nas imagens publicadas pelo criador, ele chega ao local de motocicleta acompanhado de outro homem e grava o conteúdo no interior do prédio abandonado. O material também foi disponibilizado em seu perfil na plataforma Privacy, serviço de assinatura voltado à publicação e distribuição de conteúdos exclusivos, incluindo material adulto.

O vídeo passou a circular nas redes sociais e chamou atenção pela escolha do local utilizado para a gravação.

O antigo hotel

O prédio que abrigava o Hotel Comfort, na entrada da Transacreana, vem registrando uma nova movimentação durante o período noturno. O espaço desocupado passou a ser frequentado por grupos de jovens e ganhou o apelido popular de “hotel abandonado”.

Durante os finais de semana, veículos equipados com paredões de som costumam ocupar a área no entorno do imóvel. Jovens se reúnem no local para encontros, dança e festas que podem se estender durante a madrugada até o amanhecer.

A movimentação no espaço fez com que o antigo hotel passasse a aparecer com frequência em vídeos publicados nas redes sociais, ampliando a repercussão do local.

Até o momento, não há informações sobre eventual autorização para a entrada das pessoas no imóvel ou sobre medidas adotadas pelas autoridades em relação à utilização do espaço.

ATENÇÃO! IMAGENS PROIBIDAS PARA MENORES DE 18 ANOS:

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