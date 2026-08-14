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É menina! Sargentos usam viaturas para revelar sexo de bebê no Acre

Sargentos Denise Berto e Rafael escolheram o centro de Acrelândia para revelação

Por Anne Nascimento, ContilNet
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É menina! Sargentos usam viaturas para revelar sexo de bebê no Acre
Chá revelação foi preparado pelo casal com familiares e contou com o apoio da PMAC | Foto: Reprodução

Duas viaturas da Polícia Militar deixaram o cenário das ocorrências de lado e ganharam uma função especial em Acrelândia: fazer parte do anúncio da chegada do primeiro filho de um casal de sargentos. A surpresa aconteceu no centro da cidade, ainda nesta semana, e terminou com fumaça rosa, confirmando que Denise Berto e Rafael estão à espera de uma menina.

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O chá revelação foi preparado pelo casal com familiares e contou com o apoio do comando do Batalhão da Polícia Militar de Acrelândia. As viaturas foram posicionadas no calçadão e acabaram compondo o cenário do momento, acompanhado por amigos, familiares e companheiros de farda.

A notícia foi recebida com muita alegria por quem acompanhava o casal. Para a sargento Denise, dividir a descoberta com pessoas importantes tornou a ocasião ainda mais marcante.

“Foi um momento muito especial para nós. Saber que estamos esperando uma menina e poder compartilhar essa felicidade com nossa família, nossos amigos e nossos companheiros de trabalho tornou tudo ainda mais emocionante”, contou.

 

 

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