Os alvos da ação policial poderão ser responsabilizados pelos crimes de tráfico internacional, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro

Nesta quinta-feira (13), a Polícia Federal desencadeou a Operação Mater Criminis II, nova etapa da ofensiva que busca desmantelar uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e ao branqueamento de capitais na região.

Equipes da PF saíram às ruas em Ação simultânea nos municípios de Rio Branco, Brasileia e Xapuri para dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão e quatro ordens de prisão.

Enquanto a fase inicial focou na identificação dos operadores responsáveis por atravessar entorpecentes oriundos do Peru para o Brasil, esta nova etapa mira diretamente os encarregados do transporte e os destinatários finais da droga distribuída no estado.

Os alvos da ação policial poderão ser responsabilizados pelos crimes de tráfico internacional, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Todo o material recolhido nas buscas passará por pericia técnica com o intuito de aprofundar as investigações e mapear outros possíveis integrantes do grupo.