13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”: “Não sabe”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti
Thais Carla é alvo de investigação após divulgar jogos de azar
Escritora profere ofensas racistas contra piloto da Latam

Em operação, PF desarticula grupo que trazia droga do Peru para o Acre

Os alvos da ação policial poderão ser responsabilizados pelos crimes de tráfico internacional, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro

Por Everton Damasceno, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Em operação, PF desarticula grupo que trazia droga do Peru para o Acre

Nesta quinta-feira (13), a Polícia Federal desencadeou a Operação Mater Criminis II, nova etapa da ofensiva que busca desmantelar uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas e ao branqueamento de capitais na região.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Equipes da PF saíram às ruas em Ação simultânea nos municípios de Rio Branco, Brasileia e Xapuri para dar cumprimento a seis mandados de busca e apreensão e quatro ordens de prisão.

Enquanto a fase inicial focou na identificação dos operadores responsáveis por atravessar entorpecentes oriundos do Peru para o Brasil, esta nova etapa mira diretamente os encarregados do transporte e os destinatários finais da droga distribuída no estado.

Os alvos da ação policial poderão ser responsabilizados pelos crimes de tráfico internacional, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Todo o material recolhido nas buscas passará por pericia técnica com o intuito de aprofundar as investigações e mapear outros possíveis integrantes do grupo.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.