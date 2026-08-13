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Todos os candidatos ao governo do Acre já estão registrados no TRE

Seis nomes aparecem na lista de candidaturas para a disputa pelo Palácio Rio Branco nas eleições de 2026

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Todos os candidatos ao governo do Acre já estão registrados no TRE
Propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto, — Foto: Reprodução

Todos os seis candidatos ao governo do Acre que aparecem na relação eleitoral já estão registrados e constam como aptos a disputar as eleições de 2026. A lista reúne nomes de diferentes partidos e coligações, com candidaturas registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

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Alan Rick,  do Trabalho da Esperança, foi registrado com o número 10; Dr. Luisinho, do AGIR, número 36; Eudo Raffael, do PCB, número 21; Mailza Assis, da coligação Avança Acre, número 11; Thor Dantas, número 40; e Tião Bocalom, da coligação Produzir para Empregar, número 45.

A relação aponta que os seis candidatos estão com a situação “Concorrendo”, indicando que os registros constam oficialmente na base eleitoral consultada.

LEIA TAMBÉM: Sabatinas do ContilNet na Expoacre expõem estratégias dos pré-candidatos

A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto, ou seja, no próximo domingo. Na internet, pode ser realizada em sites de candidatas e candidatos, partidos, federações e coligações, bem como em blogs, redes sociais, aplicativos de mensagens e outras plataformas digitais, observadas as regras previstas na legislação.

Candidatos já estão registrados no TRE. — Foto: Reprodução

Confira os candidatos

  • Alan Rick Miranda — Alan Rick — nº 10 — Trabalho da Esperança;
  • Francisco das Chagas Conceição da Silva — Dr. Luisinho — nº 36 — AGIR;]
  • Eudo Raffael Lima da Silva — Eudo Raffael — nº 21 — PCB;
  • Mailza Assis Cameli — Mailza Assis — nº 11 — Avança Acre;
  • Thor Oliveira Dantas — Thor Dantas — nº 40;
  • Sebastião Bocalom Rodrigues — Tião Bocalom — nº 45 — Produzir para Empregar.
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