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“Erro de interpretação”, diz Tchê ao negar saída do PDT da chapa de Mailza

Presidente afirmou que retificação na Justiça Eleitoral apenas retirou o Solidariedade da aliança

Por Matheus Mello, ContilNet
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“Erro de interpretação”, diz Tchê ao negar saída do PDT da chapa de Mailza
Partido segue na aliança com Mailza/Foto: Reprodução

O presidente estadual do PDT no Acre, Luis Tchê, afirmou nesta sexta-feira (7) que o partido permanece na coligação “Avança Acre”, que apoia a pré-candidatura da governadora Mailza Assis à reeleição. Segundo ele, a retificação apresentada à Justiça Eleitoral foi interpretada de forma equivocada e não representa a saída da legenda da aliança.

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De acordo com Tchê, o documento teve apenas o objetivo de retirar a Federação Renovação Solidária (PRD/Solidariedade) da composição da coligação, após mudanças na aliança.

“O PDT está com Mailza para o Acre avançar mais. Temos muita gratidão. Administramos uma das maiores pastas do Estado, que é a Secretaria de Agricultura (Seagri), com muitos avanços, e o que a gente quer é um governo de continuidade. O que houve foi um erro de interpretação, porque quem saiu da chapa foi apenas o Solidariedade. O PDT nunca saiu”, declarou.

Com a atualização do registro, a coligação “Avança Acre” permanece formada pela Federação União Progressista (PP/União Brasil), MDB, PL, PDT e Democrata.

O grupo mantém apoio às candidaturas de Mailza Assis ao Governo do Estado, de Jéssica Sales à vice-governadoria e dos senadores Gladson Cameli e Márcio Bittar na disputa pelas duas vagas ao Senado.

Segundo o presidente estadual do PDT, a retificação também não altera as deliberações internas da legenda. As orientações para os candidatos do partido às eleições proporcionais para deputado federal e deputado estadual permanecem as mesmas, assim como o apoio ao projeto político da coligação governista.

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