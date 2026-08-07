Guida Aquino, reitora da Ufac. Foto: Reprodução/Redes sociais

A reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, encerra na próxima terça-feira (11), um dos ciclos mais importantes de sua trajetória profissional: oito anos à frente da principal instituição federal de ensino superior do estado.

Em uma carta aberta à comunidade acadêmica, Guida se despediu da Reitoria e fez um balanço dos dois mandatos, destacando os desafios enfrentados e os avanços alcançados pela universidade ao longo do período.

Entre os momentos mais difíceis, a reitora citou as restrições orçamentárias e a pandemia de Covid-19, que obrigou a comunidade universitária a modificar rotinas de ensino, pesquisa e atendimento. Ao mesmo tempo, destacou a ampliação da atuação da Ufac no Acre, além de investimentos em graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão, inovação e infraestrutura.

Para Guida, os resultados não podem ser atribuídos a uma única gestão, mas ao trabalho conjunto de professores, técnicos, estudantes, unidades acadêmicas e instituições parceiras.

“Tudo o que construímos nasceu do trabalho coletivo, do compromisso de servidores técnicos e docentes, da dedicação de estudantes, do diálogo com nossas unidades acadêmicas, da parceria com instituições e do apoio de tantas pessoas que acreditaram na força da universidade pública”, afirmou.

Ao falar sobre sua saída, Guida classificou o momento como o encerramento de um ciclo, mas ressaltou que continuará vinculada à instituição como professora.

“Saio da Reitoria profundamente grata. Grata pela oportunidade de servir à instituição onde construí minha trajetória profissional, pela convivência diária com pessoas extraordinárias e pelo privilégio de participar de um período de tantos avanços para a Universidade Federal do Acre”, escreveu.

Nova gestão

A saída de Guida ocorre às vésperas da posse do novo reitor da Ufac. O professor Josimar Batista Ferreira assumirá oficialmente o comando da instituição no dia 12 de agosto, para o mandato de 2026 a 2030.

Josimar foi eleito pela comunidade acadêmica no segundo turno da consulta realizada em 26 de março, quando obteve 52,74% dos votos. Atualmente, ele ocupa o cargo de vice-reitor da universidade.

A nova administração terá como vice-reitora a professora Almecina Balbino Ferreira, que recebeu 53,2% dos votos. Ela integrou uma chapa diferente da de Josimar durante a campanha eleitoral.

Professor da própria Ufac e com trajetória marcada pela atuação acadêmica e pela origem no interior do Acre, Josimar terá a missão de conduzir a universidade pelos próximos quatro anos.

Guida seguirá na universidade

Na carta de despedida, Guida também afirmou que não pretende se afastar da instituição. Ela destacou o orgulho de ter participado da história da Ufac e disse acreditar que a universidade continuará sendo construída pelas pessoas que fazem parte dela.

Para a reitora, o principal legado de uma gestão não está apenas nas obras ou nos números, mas nas bases deixadas para que os próximos gestores possam avançar.

“Encerro este ciclo com a convicção de que o maior legado de uma gestão não são apenas as obras, os números ou os projetos realizados, mas as bases que deixa para que outros possam continuar construindo uma universidade cada vez mais forte, inclusiva, democrática e comprometida com a sociedade”, afirmou.

Ao final, Guida agradeceu à comunidade acadêmica e reforçou que continuará defendendo a universidade pública.

“Seguirei sendo professora desta Universidade e, acima de tudo, uma defensora permanente da educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente comprometida”, concluiu.

Leia a carta na íntegra

CARTA ABERTA À COMUNIDADE ACADÊMICA

No próximo dia 11 de agosto, encerro um dos ciclos mais significativos da minha vida: oito anos à frente da Reitoria da Universidade Federal do Acre.

Olho para trás com a serenidade de quem sabe que nenhuma grande transformação é obra de uma única pessoa. Tudo o que construímos nasceu do trabalho coletivo, do compromisso de servidores técnicos e docentes, da dedicação de estudantes, do diálogo com nossas unidades acadêmicas, da parceria com instituições e do apoio de tantas pessoas que acreditaram na força da universidade pública.

Vivemos tempos desafiadores. Enfrentamos restrições orçamentárias, atravessamos a maior crise sanitária do nosso tempo, reinventamos formas de ensinar, aprender e cuidar das pessoas. Mas também ampliamos nossa presença no Acre, fortalecemos a graduação, a pós-graduação, a pesquisa, a extensão, a inovação, investimos em infraestrutura, modernizamos processos, conquistamos recursos importantes e reafirmamos o papel estratégico da UFAC para o desenvolvimento do nosso estado e da Amazônia.

Nada disso teria sido possível sem a confiança, a competência e o compromisso da nossa comunidade universitária.

Saio da Reitoria profundamente grata. Grata pela oportunidade de servir à instituição onde construí minha trajetória profissional, pela convivência diária com pessoas extraordinárias e pelo privilégio de participar de um período de tantos avanços para a Universidade Federal do Acre.

Tenho plena consciência de que uma universidade nunca está pronta. Ela é uma obra permanente, construída geração após geração. Por isso, encerro este ciclo com a convicção de que o maior legado de uma gestão não são apenas as obras, os números ou os projetos realizados, mas as bases que deixa para que outros possam continuar construindo uma universidade cada vez mais forte, inclusiva, democrática e comprometida com a sociedade.

Levo comigo o orgulho de ter feito parte dessa história e a certeza de que a UFAC continuará sendo transformada pelas pessoas que a constroem todos os dias.

A todos que caminharam conosco nesses oito anos, meu mais sincero agradecimento.

Seguirei sendo professora desta Universidade e, acima de tudo, uma defensora permanente da educação pública, gratuita, de qualidade e socialmente comprometida.

Muito obrigada.

Guida Aquino

Reitora da Universidade Federal do Acre (2018–2026)