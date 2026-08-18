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Governo cadastra famílias para desocupar área e iniciar obras do Minha Casa, Minha Vida

De acordo com o governo do Estado, a desocupação é necessária para que as obras possam ser executadas

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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O cadastro foi feito nesta segunda e terça
O cadastro foi feito nesta segunda e terça/Foto: Ascom

Moradores do bairro Defesa Civil, também conhecido como Marielle Franco, estão sendo cadastrados no programa Bolsa Moradia Transitória, pelo governo do Acre, desde a última segunda-feira (17), até esta terça (18). A ação busca viabilizar a desocupação da área para o início das obras do programa Minha Casa, Minha Vida.

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De acordo com o governo do Estado, a desocupação é necessária para que as obras possam ser executadas, segundo orientação da Caixa Econômica Federal. O cadastro atualiza os dados das famílias e identifica as necessidades dos moradores.

Governo cadastrou moradores do bairro Defesa Civil

Governo cadastrou moradores do bairro Defesa Civil/Foto: Ascom

Para a execução do projeto habitacional, o governo federal investirá R$ 50 milhões, enquanto a gestão estadual entrará com uma contrapartida de R$ 8 milhões. 

Foram identificadas 71 moradias, com 50 famílias cadastradas. Também foram levantadas outras situações, como imóveis fechados, terrenos e locais utilizados para guardar pertences.

As famílias que já haviam sido cadastradas durante o processo de reintegração de posse serão atendidas pelo aluguel social. Segundo o governo, o benefício oferece auxílio para locação de imóveis entre R$ 450 e R$ 650, de acordo com cada família.

Após decidir pelo imóvel que vai alugar, o morador deverá realizar o cadastro junto à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), que deverá realizar uma visita para verificar as condições do local.

Paralelamente ao cadastramento das famílias para as novas residências, o Centro de Referência em Direitos Humanos, realizou a doação de uma cadeira de rodas a uma criança com deficiência moradora daquela comunidade.

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