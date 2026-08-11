Estado convoca professores aprovados em processo seletivo Educação

Todos os cargos são para atuação na área urbana de Rio Branco./ Foto: Reprodução

O Governo do Acre convocou 15 professores aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). A convocação foi publicada nesta terça-feira (11), no Diário Oficial do Estado (DOE), por meio do Edital nº 126 SEAD/SEE, de 10 de agosto de 2026.

A medida atende a uma solicitação de reposição de profissionais e contempla vagas para Educação Especial e ensino regular em Rio Branco.

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Entre os convocados, 10 são para o cargo de Professor P1, na função de Mediador, na área de Educação Especial, com atuação na zona urbana de Rio Branco. Os candidatos aparecem classificados entre as posições 1.357 e 1.366, todos com nota 18.

Também foram chamados profissionais para o ensino regular. Há uma vaga para Professor PNS P2 de Geografia, uma para História e duas para Pedagogia ou Normal Superior. Todos os cargos são para atuação na área urbana de Rio Branco.

Os convocados deverão comparecer até o dia 21 de agosto, das 7h30 às 13h30, à Coordenação de Recursos Humanos da SEE, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 1.907, no bairro Volta Seca, em Rio Branco. No local, deverão entregar a documentação exigida e realizar os procedimentos necessários para a assinatura do contrato.

A lista de documentos inclui foto 3×4, documentos pessoais, título eleitoral, comprovante de quitação eleitoral, carteira de trabalho, diploma ou declaração de conclusão do curso exigido para o cargo, comprovante de endereço, certidões negativas da Justiça Estadual e Federal, declarações funcionais e patrimoniais, além de atestado médico pré-admissional.

Para os candidatos ao cargo de Professor Mediador P1, também será necessário apresentar certificado de conclusão de formação na área de Educação Especial, com carga horária total de 180 horas.

As declarações exigidas no processo podem ser acessadas nos canais indicados no edital. Os candidatos também podem obter informações junto à SEE pelo telefone (68) 3213 2331 ou com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) pelo endereço eletrônico informado no edital. A convocação é referente ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 001/2023 SEAD/SEE, publicado em março de 2023.