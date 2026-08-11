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Morre aos 70 anos Gilberto Siqueira, ex-secretário dos governos Jorge e Binho

Gilberto Siqueira teve uma trajetória marcada pela atuação na administração pública do Acre

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Morre aos 70 anos Gilberto Siqueira, ex-secretário dos governos Jorge e Binho
Gilberto Siqueira teve uma trajetória marcada pela atuação na administração pública do Acre/ Foto: reprodução

O engenheiro e ex-secretário de Planejamento do Acre Gilberto Siqueira morreu aos 70 anos nesta terça-feira (11), em São Paulo, após complicações de saúde. Ele enfrentava um quadro grave de diabetes, que se agravou nas últimas semanas, além de problemas cardíacos. Segundo informações da família, o estado de saúde dele se agravou no último mês e chegou a ser necessário o uso de ventilação mecânica.

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Gilberto Siqueira teve uma trajetória marcada pela atuação na administração pública do Acre. Ele comandou a Secretaria de Planejamento durante os governos de Jorge Viana e Binho Marques e também trabalhou como consultor. Ao longo desse período, tornou-se um dos nomes de destaque da gestão pública acreana.

Após apresentar um princípio de infarto, ele foi levado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Depois de receber atendimento, a família optou pela transferência para a Santa Casa de Misericórdia, onde passou a ser acompanhado por um cardiologista.

O quadro de saúde, entretanto, continuou se agravando e Gilberto precisou ser intubado. Ele permaneceu sob cuidados médicos até a morte, nesta terça-feira. Além da atuação nos governos estaduais, Siqueira manteve ao longo dos anos proximidade com diferentes nomes da política acreana e era considerado um dos gestores de maior influência das administrações de Jorge Viana e Binho Marques.

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