Senac oferece descontos de até 45%; inscrições terminam domingo

O processo seletivo oferece vagas em cursos de bacharelado e tecnológicos, com descontos de até 45%

O processo seletivo oferece vagas em cursos de bacharelado e tecnológicos. /Foto: Reprodução

As inscrições para o vestibular de graduação do Centro Universitário Senac EAD entram na reta final e serão encerradas neste domingo (9). O processo seletivo oferece vagas em cursos de bacharelado e tecnológicos, com descontos de até 45% nas mensalidades para novos estudantes.

No Acre, os candidatos podem optar pelos polos de apoio presencial em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que integram a rede nacional do Senac EAD. As oportunidades contemplam graduações nas áreas de gestão, negócios, tecnologia e design.

Entre os cursos disponíveis estão Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Logística, Recursos Humanos, Marketing, Gastronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Segurança Cibernética, Banco de Dados, Redes de Computadores, Design Gráfico, Design de Interiores e Design de Moda.

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A modalidade a distância combina atividades on-line com encontros presenciais previstos na formação. Os alunos têm acesso a aulas ao vivo e gravadas, biblioteca digital, tutoria, suporte técnico e um ambiente virtual de aprendizagem.

Segundo a coordenadora do Senac EAD no Acre, Marcela Vilas Boas, todos os cursos são autorizados pelo Ministério da Educação (MEC), e o Centro Universitário Senac mantém nota máxima no recredenciamento institucional. Ela afirma que a instituição segue preparada para atender às novas diretrizes da Política Nacional de Educação a Distância, preservando o compromisso com a qualidade do ensino e o acompanhamento dos estudantes.

Nesta edição do vestibular, alguns cursos oferecem descontos de até 45% nas mensalidades, entre eles Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Gestão da Qualidade e Gestão Pública. Outras graduações também contam com condições especiais para novos alunos.

Os interessados podem se inscrever até este domingo (9), por meio do site do Senac EAD, onde também está disponível o edital com informações sobre cursos, polos, critérios de ingresso e política de descontos.