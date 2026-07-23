Sede do TCE/AC. | Foto: Reprodução

Nos últimos meses, quem acompanha os bastidores da política e da administração pública no Acre tem notado uma mudança nítida de postura no Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC). A Corte de Contas assumiu uma atitude incisiva e adotou um ritmo de fiscalização rigoroso, com sucessivas medidas cautelares suspendendo atos e contratos relevantes do Governo do Estado.

Os exemplos mais visíveis dessa postura recente recaem sobre a organização e infraestrutura da principal feira de negócios do estado, a Expoacre. O Pleno determinou a suspensão dos atos do Chamamento Público nº 002/2026 para a edição do evento na capital, apontando falta de estudos prévios e elevação de custos de R$ 20 milhões para R$ 22 milhões.

Antes disso, o órgão já havia paralisado o pagamento de R$ 22,6 milhões referentes à desapropriação de uma área de terra destinada ao complexo do evento e à nova sede da Secretaria de Agricultura (Seagri), cobrando maior transparência nos critérios de avaliação.

O raio X do Tribunal, porém, ultrapassa a estrutura da feira. Recentemente, a Corte interveio em contratos de serviços de tecnologia da informação firmados pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e pela própria Seagri — paralisando vínculos que somam mais de R$ 14,9 milhões devido a questionamentos técnicos sobre a entrega efetiva de sistemas e indícios de falhas nos processos licitatórios.

Por um lado, é fundamental reconhecer que o TCE-AC está cumprindo estritamente o seu papel constitucional. O controle externo da administração pública, a preservação do erário e a exigência de rigor técnico em licitações e parcerias são pilares de qualquer gestão transparente. Medidas preventivas, por definição legal, não representam condenações antecipadas, mas salvaguardas para garantir que cada centavo de recurso público seja aplicado com fundamentação econômica e legalidade. Uma atuação vigilante da Corte traz garantias à sociedade e força o Poder Executivo a aprimorar seus processos de planejamento e conformidade.

Por outro lado, o volume, a frequência e a contundência dessas decisões em um curto intervalo de tempo têm acendido o debate nos bastidores políticos locais. Entre observadores e interlocutores da gestão estadual, questiona-se o momento e a intensidade dessa proatividade.

Há quem vislumbre nessas movimentações eventuais dinâmicas de influência ideológica ou alinhamentos políticos movimentando os integrantes do tribunal, levantando dúvidas sobre se o rigor técnico aplicado estaria imune às pressões e disputas do tabuleiro político acreano.

Colocados os fatos na mesa, o cenário expõe um ponto de reflexão institucional necessário. O equilíbrio entre o livre exercício da fiscalização pelo órgão de controle e a autonomia de execução do Executivo é a base do Estado Democrático de Direito. Enquanto o governo busca responder às exigências técnicas e destravar suas pautas administrativas, a sociedade assiste a uma Corte de Contas exercendo sua autoridade com firmeza inédita em tempos recentes — um dinamismo institucional que, independentemente da perspectiva de onde se olhe, continuará sob o escrutínio do debate público.