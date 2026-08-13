13/08/2026
ContilNet Notícias Logo
13/08/2026
ContilPop
Lúcio Mauro Filho fala sobre tratamento de câncer de intestino
Marido de Giulia Be, Conor Kennedy entra em lista da Rússia
Irmã defende João Guilherme após lista de “sem carisma”
Ana Maria Braga faz piada no Mais Você e viraliza na web
Brunna Gonçalves quer posto deixado por Virginia na Grande Rio
Professor chora ao ver alunos do último ano com dificuldade para ler
Integrantes do BTS enfrentam críticas de fãs após foto com Chris Brown
Quem é Thiago Viana, cantor que viralizou após anos na rua
Luana Piovani reage à saída de Virginia Fonseca da Grande Rio
Tatá Werneck rebate rumores de término com Rafa Vitti

PM abre investigação sobre suposta perseguição a motorista de Haddad

SSP analisou imagens de 40 câmeras privadas e não identificou abordagem ou procedimento irregular com motorista do petista

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
PM abre investigação sobre suposta perseguição a motorista de Haddad
Fernando Haddad deixou o comando do Ministério da Fazenda em março de 2026 • Diogo Zacarias/MF

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou por meio de nota que a Polícia Militar instaurou nesta quinta-feira (13) uma investigação preliminar para apurar a denúncia de uma suposta perseguição ao motorista de Fernando Haddad (PT).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo a pasta, foram analisadas imagens de cerca de 40 câmeras privadas de residências e estabelecimentos comerciais ao longo do percurso feito pelo motorista de Haddad, que alegou ter sido perseguido por uma viatura da Polícia Militar por cerca de cinco quilômetros após deixar o ex-ministro em casa.

Conforme a apuração, não foi identificado nenhum indício de “abordagem ou procedimento irregular por parte dos policiais nem interação das equipes com o candidato ou membros da sua equipe”.

Apesar de não ter identificado sinais de abordagem, a Secretaria afirma que dará prosseguimento à apuração e que, caso identifique indícios de irregularidades, o procedimento poderá se converter em inquérito.

Caso a investigação aponte que não houve perseguição, o motorista de Haddad pode responder por denúncia caluniosa.

Entenda o caso

Na última quarta-feira (13), Fernando Haddad relatou que seu motorista teria sido seguido e abordado de forma ostensiva por uma viatura da Polícia Militar na vésdera.

Segundo as declarações, os policiais teriam projetado luzes sobre o veículo e, na sequência, acompanhado o carro por cerca de 40 minutos.

O motorista, segundo Haddad e seu advogado, Hélio Silveira, ficou assustado com a situação e decidiu parar em um hotel, onde poderia contar com câmeras de segurança e maior movimentação de pessoas. Ainda de acordo com o relato, ele teria questionado os policiais sobre o motivo da ação e ouvido a frase “vaza, vaza”.

Em conversa com a CNN Brasil, o secretário da Segurança Pública, Nico Gonçalves, descartou a hipótese de qualquer viés político na abordagem e afirmou que o episódio foi resultado de um mal-entendido.

De acordo com o secretário, os policiais não sabiam que o veículo acompanhado havia acabado de transportar Haddad. Ao verificarem que no carro havia apenas o motorista, a abordagem foi descartada e a viatura seguiu a ocorrência policial.

“O caso está solucionado. Foi um mal-entendido”, afirmou o secretário à CNN Brasil.

Conteúdo Original / Fonte: CNN Brasil
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.