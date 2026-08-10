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Homem e mulher são presos ao tentar levar drogas para detentos no Acre

Os dois foram encaminhados para a Defla

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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As drogas foram localizadas durante inspeção
As drogas foram localizadas durante inspeção/Foto: Iapen

Um homem e uma mulher foram presos no Núcleo de Atendimento à Família (NAF), anexo ao IAPEN e a PPAC, no Distrito Industrial de Rio Branco, nesta segunda-feira (10), durante inspeção de materiais destinados aos detentos do Pavilhão K.

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O homem foi preso quando, na primeira averiguação, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha escondida em um tubo de linha de crochê. O homem confessou que recebeu o material para levar ao NAF.

Drogas estavam escondidas em tubo de linha/Foto: Iapen

Na segunda averiguação, com uma mulher, foi encontrado tabaco, item proibido na Unidade Prisional. Ela também confessou que levaria o material para o Núcleo, mas disse não saber quem ordenou.

O homem e a mulher foram encaminhados para a Defla

O homem e a mulher foram encaminhados para a Defla/Foto: Iapen

Diante do flagrante, os dois receberam receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

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