Os dois foram encaminhados para a Defla

As drogas foram localizadas durante inspeção/Foto: Iapen

Um homem e uma mulher foram presos no Núcleo de Atendimento à Família (NAF), anexo ao IAPEN e a PPAC, no Distrito Industrial de Rio Branco, nesta segunda-feira (10), durante inspeção de materiais destinados aos detentos do Pavilhão K.

O homem foi preso quando, na primeira averiguação, foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha escondida em um tubo de linha de crochê. O homem confessou que recebeu o material para levar ao NAF.

Na segunda averiguação, com uma mulher, foi encontrado tabaco, item proibido na Unidade Prisional. Ela também confessou que levaria o material para o Núcleo, mas disse não saber quem ordenou.

Diante do flagrante, os dois receberam receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.