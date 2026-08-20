Homem é preso por descumprir medida protetiva contra a mãe

A 1º Vara de Proteção à Mulher de Rio Branco decretou a prisão preventiva

Polícia prende homem por descumprimento de medida protetiva/Foto: PCAC

Um homem, identificado como F. S. de O., foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (20) por descumprimento de medida protetiva em contexto de violência doméstica contra a própria mãe.

De acordo com a Polícia Civil do Acre (PCAC), o investigado violou as condições fixadas para a concessão da liberdade provisória, apresentando histórico de rompimento de tornozeleira, além de fuga do sistema de fiscalização e desligamentos por descarregamento intencional de bateria.

Diante da gravidade dos fatos, a 1º Vara de Proteção à Mulher de Rio Branco decretou a prisão preventiva do suposto autor.