IBGE revela os meios de transporte mais usados para ir ao trabalho no Acre

O Acre apresenta uma distribuição diversificada entre os meios de transporte.— Foto: Reprodução

Dados divulgados na última segunda-feira (17) revelam como os moradores dos municípios do Acre se deslocam diariamente entre casa e trabalho. O levantamento, elaborado pelo Brasil em Mapas com base em informações do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o estado apresenta diferentes realidades quando o assunto é mobilidade.

Enquanto o carro é o principal meio de deslocamento para o trabalho na maior parte dos municípios brasileiros, o Acre apresenta uma distribuição diversificada entre os meios de transporte, com destaque para a motocicleta, o ônibus e os trajetos realizados a pé.

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O mapa divulgado mostra a principal forma de deslocamento utilizada pelos trabalhadores em cada município brasileiro. No Acre, as diferenças refletem características como as distâncias entre a residência e o trabalho, a estrutura urbana e a disponibilidade de transporte coletivo.

A motocicleta aparece como uma importante alternativa para os trabalhadores acreanos, especialmente em municípios onde o transporte público possui menor oferta. O deslocamento a pé também se destaca em localidades menores, onde as distâncias dentro das áreas urbanas são reduzidas.

Já o ônibus aparece como principal meio de transporte em alguns municípios do estado, evidenciando a importância do transporte coletivo para parte da população acreana.

No cenário nacional, o carro lidera entre os meios de deslocamento para o trabalho, sendo utilizado por cerca de 22,6 milhões de brasileiros. O ônibus aparece em seguida, com aproximadamente 15,1 milhões de usuários, enquanto 12,4 milhões de pessoas afirmaram se deslocar principalmente a pé.

A motocicleta e a bicicleta também possuem participação expressiva na rotina dos trabalhadores brasileiros, com cerca de 12 milhões de pessoas utilizando cada uma dessas modalidades.

Os dados reforçam as diferenças existentes na mobilidade entre as regiões brasileiras. No Acre, a diversidade dos meios utilizados para chegar ao trabalho evidencia uma realidade marcada pelas particularidades de cada município e pelas condições de infraestrutura e transporte disponíveis à população.