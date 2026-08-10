A atuação das forças de segurança também resultou em dezenas de ocorrências ao longo da programação

Ainda segundo o balanço, nove pessoas foram conduzidas à delegacia por embriaguez ao volante./ Foto: Joabes Guedes/PMAC

A Expoacre 2026 chegou ao fim após nove noites de programação com um balanço de ocorrências de trânsito e segurança registrado pelas forças que atuaram no Parque de Exposições e nas vias de acesso ao evento.

Durante a feira, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC) intensificou a fiscalização, principalmente para evitar acidentes relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas. Ao todo, foram registrados oito acidentes nas proximidades do parque, além de 80 autuações de motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool.

Ainda segundo o balanço, nove pessoas foram conduzidas à delegacia por embriaguez ao volante. Na última noite da Expoacre, no entanto, não houve registro de sinistros de trânsito nas áreas próximas ao evento.

A atuação das forças de segurança também resultou em dezenas de ocorrências ao longo da programação. A Polícia Civil registrou 34 boletins de ocorrência e quatro termos circunstanciados, totalizando 38 procedimentos durante os nove dias. Somente na última noite, foram contabilizadas oito ocorrências.

Já a Polícia Militar cumpriu cinco mandados de prisão durante a realização da feira, sendo um deles na noite de encerramento. As equipes também apreenderam uma arma branca e drogas destinadas ao consumo.

Entre as ocorrências atendidas pelos policiais estiveram casos de abandono de incapaz, injúria racial e rixas. Ao todo, cinco adultos foram conduzidos à delegacia pela Polícia Militar durante o evento.

Com o encerramento da Expoacre, as autoridades avaliaram que a atuação preventiva e o policiamento no parque e no entorno contribuíram para garantir a segurança durante os nove dias de programação, que reuniram grande público em diferentes atrações da feira.