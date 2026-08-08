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Leilão de joias da Caixa inclui peças do Acre com lances a partir de R$ 460

Joias colocadas à venda foram utilizadas como garantia em contratos de penhor

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
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Leilão de joias da Caixa inclui peças do Acre com lances a partir de R$ 460
Joias colocadas à venda foram utilizadas como garantia em contratos de penhor/Foto: Marcos Maluf

O Acre está entre os estados com joias disponíveis na nova modalidade de leilão totalmente on-line da Caixa Econômica Federal. Agora, interessados podem consultar as peças e fazer ofertas pela plataforma Vitrine de Joias, sem precisar registrar os lances nos caixas eletrônicos.

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Atualmente, a plataforma reúne 34 lotes com peças provenientes de agências do Acre e de outros 14 estados brasileiros. Entre os itens oferecidos estão anéis, brincos, pulseiras, colares, relógios, diamantes, pedras preciosas, barras de ouro, moedas e até canetas de marcas conhecidas.

Os valores variam bastante. Entre os leilões disponíveis, há peças com lance inicial de R$ 460, como um anel de ouro, enquanto um dos itens mais caros é um colar avaliado para lance mínimo de R$ 108,7 mil.

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As joias colocadas à venda foram utilizadas como garantia em contratos de penhor e não foram resgatadas dentro do prazo estabelecido. Nesses casos, os bens são levados a leilão para que o banco recupere o valor emprestado.

Além do Acre, há lotes provenientes de Minas Gerais, São Paulo, Tocantins, Pernambuco, Paraná, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

Conteúdo Original / Fonte: Valor Econômico
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