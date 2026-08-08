Em Acrelândia, Bocalom se despede de vítimas de acidente na BR-364

Prefeitura de Acrelândia decretou luto oficial no município/Foto: Assessoria

Acrelândia viveu neste sábado (8) um dia de despedida e comoção durante o velório das cinco vítimas do grave acidente na BR-364 que abalou o município. A cerimônia aconteceu na quadra poliesportiva da cidade e reuniu familiares, amigos, servidores e moradores.

Foram velados Claudemir Resendes, Vera Cláudia Resendes, Ocilene Martins de Souza, a filha dela, Luana Vitória Souza Ferreira, de 9 anos, e Maria Valdirene Santos Ramos. Ocilene trabalhava no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Entre as pessoas que compareceram à despedida estava o pré-candidato ao Governo do Acre Tião Bocalom. Ele lamentou as mortes e falou sobre a relação que mantinha com Vera Cláudia, apontada por ele como uma das pioneiras de Acrelândia.

“Dona Vera era uma amiga de muito tempo. Ela é uma das pioneiras de Acrelândia, uma pessoa que ajudou a construir a história dessa cidade. É muito difícil estar aqui neste momento, diante de uma tragédia tão grande. A gente só pode pedir a Deus que conforte o coração de cada familiar e de todos os amigos”, disse.

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A presença de Bocalom na despedida foi marcada pelo respeito e pela solidariedade às famílias. Diante da repercussão e da comoção provocadas pelas cinco mortes, a Prefeitura de Acrelândia decretou luto oficial no município.

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