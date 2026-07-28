Expoacre será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto

Expoacre será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto/Foto: Reprodução

Faltando poucos dias para o início da Expoacre 2026, a governadora do Acre, Mailza Assis, convidou a população para participar da maior feira de agronegócios do estado, que será realizada entre os dias 1º e 9 de agosto, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Durante o convite, a governadora destacou que a feira reunirá oportunidades de negócios, atrações culturais, gastronomia, exposições, competições e grandes shows nacionais.

A programação contará com rodeio, vaquejada, motocross, exposição de animais, praça de alimentação e uma série de atrações musicais nacionais.

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O cantor Leonardo abre a programação de shows no dia 2 de agosto. No dia 3, sobe ao palco Natanzinho Lima. Já na terça-feira (4), será realizado o show católico com Padre Fábio de Melo.

Na quinta-feira (6), será a vez de Wesley Safadão. A cantora Ana Castela se apresenta no dia 7 de agosto. O show evangélico com a banda Som & Louvor acontece na sexta-feira (8), e a dupla Bruno & Marrone encerra a programação musical no domingo (9).

Além da programação artística, a Expoacre contará com exposição de animais, espaços voltados ao agronegócio, empreendedorismo, inovação e comércio, consolidando-se como o principal evento de negócios e entretenimento do Acre.