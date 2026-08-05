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Mais de 16 kg de cocaína são apreendidos em ônibus no Acre

Investigação continua para identificar outros possíveis envolvidos no transporte do entorpecente

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Mais de 16 kg de cocaína são apreendidos em ônibus no Acre
O proprietário da mala foi identificado e preso em flagrante. /Foto:reprodução

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na última terça-feira (4), um homem suspeito de tráfico de drogas durante uma fiscalização na BR-317, no trecho entre os municípios de Xapuri e Capixaba, no Acre. A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Brasiléia.

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A ação foi realizada após denúncias anônimas e informações de inteligência apontarem que entorpecentes estariam sendo transportados em ônibus que circulam pela região de fronteira. Durante a abordagem a um dos veículos, os policiais encontraram 16,3 quilos de cocaína escondidos em uma bagagem despachada.

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O proprietário da mala foi identificado e preso em flagrante. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia, onde foi autuado, em tese, pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos no transporte da droga e esclarecer toda a dinâmica da ação criminosa.

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