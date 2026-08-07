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Mais de 250 mil pessoas já passaram pela Expoacre 2026

O evento é a maior feira de negócios e entretenimento do estado do Acre

Por Maria Fernanda Arival, ContilNetAtualizado
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Mais de 250 mil pessoas já passaram pela Expoacre 2026
Expoacre registra mais de 200 mil pessoas em seis noites/Foto: Reprodução

A Expoacre segue consolidando seu sucesso de público nesta edição. Ao longo das primeiras seis noites de evento, a feira já contabilizou a marca de 254 mil visitantes circulando pelo Parque de Exposições.

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O evento é a maior feira de negócios e entretenimento do estado do Acre, e movimenta diversos setores da economia, como hotelaria, restaurantes, lojas, espaços de beleza, além de pontos turísticos que são visitados por pessoas que vem de outros municípios, estados e países aproveitar a feira na capital.

De acordo com dados do governo do Acre, a contagem de público registrada noite a noite detalha a forte presença popular desde a abertura:

  • 1ª noite (Abertura): 40 mil pessoas
  • 2ª noite: 43 mil pessoas
  • 3ª noite: 36 mil pessoas
  • 4ª noite: 34 mil pessoas
  • 5ª noite: 51 mil pessoas
  • 6ª noite: 50 mil pessoas

As visitas são impulsionadas, principalmente, por shows nacionais. Até esta sexta-feira (7), já se apresentaram no palco da Arena de Shows os cantores nacionais Leonardo, Natanzinho Lima, Padre Fábio de Melo, Wesley Safadão e Ana Castela. Nesta sexta, a banda evangélica Som & Louvor se apresenta e no domingo é a vez da dupla Bruno & Marrone.

Outras atrações também estão disponíveis para visita em diversos estandes de empresas, instituições e órgãos, que oferecem diversos serviços durante a noite.

 

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