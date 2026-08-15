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Morador captura jiboia de quase dois metros que atravessa rua no Acre

Caso ocorreu em Mâncio Lima

Por José Halif, ContilNet
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Morador captura jiboia de quase dois metros que atravessa rua no Acre
Morador conseguiu fazer alguns registros do animal antes da chegada do Corpo de Bombeiros. — Foto: Reprodução

Uma cobra jiboia de aproximadamente 1,90 metro surpreendeu moradores na noite desta sexta-feira (14), no bairro São Francisco, em Mâncio Lima, no interior do Acre. O animal saiu de uma área de mata e avançou em direção à rua, onde jovens estavam reunidos em uma roda de conversa.

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O morador Klaian David percebeu a presença da cobra e conseguiu capturá-la. Segundo ele, a preocupação era que o animal pudesse chegar até a propriedade e atacar as galinhas que são criadas no local.

Por saber que a jiboia não é uma cobra peçonhenta, o morador conseguiu fazer alguns registros do animal antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Em seguida, ele acionou os militares para que a cobra fosse retirada do local e devolvida à natureza em uma área apropriada.

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A equipe do Corpo de Bombeiros realizou a captura e escolheu um ponto considerado seguro para a soltura. O objetivo foi devolver o animal ao seu habitat natural, evitando que ele permanecesse próximo às residências e pudesse entrar em contato com moradores ou animais domésticos.

A presença de animais silvestres em áreas urbanas pode ocorrer principalmente quando esses animais deixam regiões de mata em busca de alimento ou abrigo. Em situações semelhantes, a orientação é evitar o contato direto e acionar os órgãos responsáveis pelo resgate.

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