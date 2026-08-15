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Terremoto atinge sul da Espanha, danifica carros e destrói imóveis

O terremoto aconteceu pouco depois da 1h da manhã

Por Suene Almeida, ContilNet
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Terremoto atinge sul da Espanha, danifica carros e destrói imóveis
Forte abalo sísmico danifica prédios em Granada | Foto: Reprodução

Moradores da região de Granada, no sul da Espanha, foram surpreendidos por um forte terremoto durante a madrugada deste sábado (15). O tremor teve magnitude 5 e provocou danos em imóveis e veículos, principalmente na região metropolitana de Alhendín.

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O terremoto aconteceu pouco depois da 1h da manhã e foi sentido em diferentes pontos da região. Imagens exibidas pela televisão espanhola TVE mostraram pedaços de estruturas espalhados pelas ruas e carros atingidos por destroços.

Equipes de emergência foram mobilizadas para atender a população e fizeram resgates em prédios que sofreram danos. Até o momento, porém, não havia registro de pessoas feridas.

Diante dos estragos, as autoridades da Andaluzia, comunidade autônoma onde fica Granada, acionaram medidas de emergência para acompanhar a situação e avaliar os locais atingidos.

O vice-presidente do governo regional, Antonio Sanz Cabello, pediu que os moradores mantenham a calma e evitem circular sem necessidade dentro e fora dos imóveis que não apresentaram problemas.

A orientação para quem estiver nas ruas é ficar longe de fachadas, sacadas, muros, beirais e outras partes de construções que possam se desprender e cair.

Granada é uma região bastante conhecida por seus pontos turísticos e recebe visitantes de diferentes partes do mundo. As autoridades continuam acompanhando os possíveis efeitos do terremoto.

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