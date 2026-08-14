Motorista é flagrado com 5 mil maços de cigarros na BR-364

Mercadoria estrangeira estava no banco traseiro e no porta-malas do veículo

Segundo a PRF, a carga não possuía documentação fiscal nem autorização legal de importação. — Foto: Reprodução/ContilNet

Um motorista foi flagrado transportando 5 mil maços de cigarros de origem estrangeira escondidos no banco traseiro e no porta-malas de um carro de passeio na BR-364, em Senador Guiomard, no interior do Acre. A apreensão aconteceu na noite de quinta-feira (13), durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A equipe realizava patrulhamento no km 90 da rodovia quando deu ordem de parada ao veículo, de cor cinza. Ao ser questionado sobre o que transportava, o condutor afirmou que levava cigarros.

Durante a vistoria, os policiais encontraram 10 caixas, totalizando os 5 mil maços. Segundo a PRF, a carga não possuía documentação fiscal nem autorização legal de importação.

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Ainda conforme a corporação, o motorista contou que havia buscado a mercadoria na fronteira, no município de Plácido de Castro, e que seguia em direção a Rio Branco.

A carga e o veículo foram apreendidos. O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Rio Branco, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

A ocorrência foi registrada como contrabando.