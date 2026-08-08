Informação foi divulgada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). — Foto: Reprodução

O governo do Acre informou, neste sábado (8), que os serviços emergenciais 190, 193 e 181 já foram restabelecidos após uma instabilidade técnica que deixou os canais temporariamente inoperantes ao longo do dia.

Os números são utilizados, respectivamente, para acionar a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Disque-Denúncia. Os serviços são operados pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), ligado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Durante o período de instabilidade, a população foi orientada a utilizar canais alternativos disponibilizados pela segurança pública para comunicar situações de emergência. Por meio do WhatsApp, era possível registrar ocorrências com o envio de texto, foto, vídeo ou áudio.

Com a normalização dos sistemas, os canais tradicionais voltam a estar disponíveis para atendimento à população.

Em nota, a Sejusp informou que suas equipes permaneceram de prontidão durante a interrupção para garantir o atendimento por meios alternativos.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, assinou a nota divulgada pelo governo.