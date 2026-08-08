“O povo não está preocupado com esquerda e direita”, diz Thor

Pré-candidato ao governo pelo PSB afirmou que eleitores buscam nomes em quem possam confiar

Thor durante entrevista na sabatina/Foto: Thaua Conde/Orna AudioVisual

O médico Thor Dantas (PSB), pré-candidato ao Governo do Acre, afirmou neste sábado (8), durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026, que a disputa eleitoral deste ano não deve ser definida pela divisão tradicional entre esquerda e direita.

Segundo Thor, o eleitor está mais preocupado com a escolha de um candidato em quem possa confiar e que consiga apresentar respostas para os problemas do Estado.

“Eu vou dizer para você que essa eleição não vai ser definida com base em campo ideológico de esquerda e de direita. A população lá fora não está pensando nisso. Ela não está preocupada com isso verdadeiramente”, afirmou.

Para o pré-candidato, a insatisfação do eleitor com escolhas políticas anteriores faz com que a busca por resultados pese mais do que o posicionamento ideológico.

“A população lá fora está preocupada em escolher alguém que ela confia, porque ela se decepcionou com as escolhas feitas nos últimos anos no Acre e no Brasil”, disse.

Thor citou também mudanças ocorridas no cenário político nacional e estadual como exemplos de decisões tomadas pelos eleitores diante de frustrações com governos.

“As escolhas feitas nos últimos anos no Brasil precisaram ser mudadas, porque elas escolheram um presidente. Esse presidente decepcionou todo mundo e mudaram de novo. E, se preciso, muda de novo”, afirmou.

Ao falar especificamente sobre o Acre, o médico avaliou que o eleitor também estaria demonstrando insatisfação com o atual cenário político.

“E aqui no Acre, houve uma mudança. Deram a chance para que um grupo político, liderado pelo nosso ex-governador, administrasse o Estado. E a constatação das pessoas em casa, sabe qual é? Falhou. Não conseguiu dar resposta para os problemas do Estado. Então, elas decidiram que elas precisam mudar”, declarou.

Thor também criticou o radicalismo de ambos os campos políticos. Na avaliação dele, eleitores estariam procurando alternativas mais moderadas para a disputa.

“Elas estão fugindo dos radicais. O radicalismo da direita, esses radicais de direita, esses radicais da esquerda, eles não vão ganhar a opinião e a atenção das pessoas, porque as pessoas querem mais equilíbrio, as pessoas querem mais resultado”, afirmou.

Ao definir o posicionamento de sua candidatura, Thor disse representar um campo político voltado à eficiência administrativa e à ética nas relações públicas e privadas.

“A briga não é ideológica, essencialmente. Eu represento o campo que luta por, de novo, um Estado eficiente e ética nas relações privadas e públicas”, concluiu.

Assista a transmissão na íntegra: