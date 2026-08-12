12/08/2026
ContilNet Notícias Logo
12/08/2026
ContilPop
Ex-BBB Ivy Moraes atualiza saúde após cirurgia de miomas
Atriz de The Office revela diagnóstico de câncer em estágio 4
Rod Stewart passa por cirurgia cardíaca e cancela shows
Médica expõe atitude de Ana Maria Braga: “Vou quebrar”
Cabeleireiro processa influenciadora Malévola em R$ 100 mil
Após comentário sobre “cara de viado”, Tiago Piquilo defende Ratinho
Rosalía exalta Caetano Veloso em show no Brasil: “Um beijo, mestre”
Juliana Paes processa companhia aérea e pede R$ 82 mil
É oficial! Cristiano Ronaldo e Georgina se casam após 10 anos juntos
Promotor e juiz do Acre se casam em cenário paradisíaco do Nordeste

Ônibus de R$ 2 mi e veículos são destruídos durante madrugada no Acre

Ônibus da empresa Transacreana, avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, também foi incendiado

Por Juan Vinícius, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Ônibus de R$ 2 mi e veículos são destruídos durante madrugada no Acre
Incêndio em Assis Brasil/Foto: O Alto Acre

Veículos e um ônibus da empresa Transacreana foram destruídos durante uma sequência de incêndios registrada na madrugada de terça-feira (11), em Assis Brasil. Os casos ocorreram em diferentes pontos da cidade e terminaram com a prisão de um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais V.D.O, apontado como suspeito dos ataques.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Segundo informações, os primeiros veículos atingidos estavam na garagem de uma residência no bairro Cascata. O suspeito teria circulado pela cidade de bicicleta e utilizado gasolina para incendiar o automóvel e a motocicleta.

Depois, ele teria seguido para outro imóvel e tentado entrar na residência. Sem conseguir acesso ao local, continuou em direção à região central da cidade.

Incêndio em Assis Brasil/Foto: O Alto Acre

Nas proximidades de uma praça, um ônibus da empresa Transacreana também foi incendiado. Avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, o veículo foi completamente consumido pelas chamas.

O jovem foi localizado posteriormente pela Polícia Militar enquanto empurrava uma bicicleta cargueira na Avenida Raimundo Chaar. Conforme as informações do caso, ele apresentava sinais de embriaguez e teria admitido envolvimento nos incêndios.

Incêndio em Assis Brasil/Foto: O Alto Acre

LEIA TAMBÉM: Incêndio atinge forro de casa no interior do Acre e Bombeiros são acionados

Segundo informações divulgadas pelo portal O Alto Acre, após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil. Na unidade, ele também teria assumido a autoria do incêndio que destruiu o carro e a motocicleta. Os proprietários dos veículos compareceram à delegacia e prestaram informações sobre o ocorrido.

Conteúdo Original / Fonte: O Alto Acre
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.