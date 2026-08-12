Ônibus de R$ 2 mi e veículos são destruídos durante madrugada no Acre

Ônibus da empresa Transacreana, avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, também foi incendiado

Incêndio em Assis Brasil/Foto: O Alto Acre

Veículos e um ônibus da empresa Transacreana foram destruídos durante uma sequência de incêndios registrada na madrugada de terça-feira (11), em Assis Brasil. Os casos ocorreram em diferentes pontos da cidade e terminaram com a prisão de um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais V.D.O, apontado como suspeito dos ataques.

Segundo informações, os primeiros veículos atingidos estavam na garagem de uma residência no bairro Cascata. O suspeito teria circulado pela cidade de bicicleta e utilizado gasolina para incendiar o automóvel e a motocicleta.

Depois, ele teria seguido para outro imóvel e tentado entrar na residência. Sem conseguir acesso ao local, continuou em direção à região central da cidade.

Nas proximidades de uma praça, um ônibus da empresa Transacreana também foi incendiado. Avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões, o veículo foi completamente consumido pelas chamas.

O jovem foi localizado posteriormente pela Polícia Militar enquanto empurrava uma bicicleta cargueira na Avenida Raimundo Chaar. Conforme as informações do caso, ele apresentava sinais de embriaguez e teria admitido envolvimento nos incêndios.

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Segundo informações divulgadas pelo portal O Alto Acre, após a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Assis Brasil. Na unidade, ele também teria assumido a autoria do incêndio que destruiu o carro e a motocicleta. Os proprietários dos veículos compareceram à delegacia e prestaram informações sobre o ocorrido.

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Conteúdo Original / Fonte: O Alto Acre