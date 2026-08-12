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Acre tem 4ª menor taxa de homicídios entre estados do Norte

Resultado acompanha uma trajetória de redução da violência letal no estado

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Acre tem 4ª menor taxa de homicídios entre estados do Norte
A redução ocorre em um contexto de desafios relacionados à segurança nas áreas de fronteira. — Foto: Reprodução

O Acre registrou, em 2025, a quarta menor taxa de homicídios entre os estados da Região Norte, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O estado apresentou índice de 21,6 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes, ficando abaixo de estados como Amapá, Pará e Rondônia.

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O resultado acompanha uma trajetória de redução da violência letal no estado. Entre 2022 e 2025, a taxa de homicídios do Acre caiu 21%, segundo o levantamento.

No cenário nacional, o Acre aparece na 15ª posição entre as 27 unidades da Federação em relação à taxa de homicídios, ficando fora do grupo dos dez estados com os maiores índices.

Na Região Norte, o índice acreano também se destaca diante de outros estados. O Amapá registrou taxa de 42,5 mortes por 100 mil habitantes, enquanto o Pará apresentou 28,4 e Rondônia, 28,1.

A redução ocorre em um contexto de desafios relacionados à segurança nas áreas de fronteira, onde o enfrentamento às organizações criminosas é uma das principais preocupações das forças de segurança.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, os números refletem o trabalho desenvolvido pelas forças de segurança, com ações de prevenção e enfrentamento à criminalidade.

“Sabemos que muito ainda temos a fazer, mas vale reconhecer os bons resultados que temos alcançado no combate ao crime. Reduzimos a taxa de homicídio no estado e vamos continuar trabalhando para conquistarmos resultados ainda melhores que esse”, afirmou.

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