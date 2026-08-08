Petecão diz não ter falado com Mailza e elogia Alan: ‘Mais preparado’

Senador afirmou que não chegou a conversar com Mailza sobre propostas

Petecão já declarou apoio a Alan, mas tem lideranças do seu partido com Mailza/Foto: Reprodução

O senador Sérgio Petecão (PSD), candidato à reeleição, explicou durante sabatina do ContilNet na Expoacre 2026 por que decidiu apoiar o senador Alan Rick (Republicanos) na disputa pelo Governo do Acre, em vez da governadora Mailza Assis (PP), que busca a reeleição.

Petecão afirmou que teve uma conversa “aberta, sincera e franca” com Alan antes de definir seu posicionamento e, a partir disso, concluiu que o senador seria o nome mais preparado para comandar o Estado.

“Na minha concepção, na minha humilde opinião, eu entendi que o Alan é o melhor para o nosso Estado”, afirmou.

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Segundo Petecão, ele não teve a mesma oportunidade de conversar com Mailza sobre as propostas para o próximo mandato. O senador, no entanto, fez questão de destacar que mantém uma relação respeitosa com a governadora.

“Eu nunca tive a oportunidade de sentar com a Mailza, conversar, para que ela pudesse falar das propostas dela. Eu tenho um carinho muito especial pela Mailza como mulher, como mãe de família. Mas, na minha opinião, o Alan está melhor preparado para governar nosso Estado”, declarou.

Ao justificar a escolha, Petecão citou problemas que, segundo ele, ainda afetam o Acre, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

“Nós temos problema na saúde, nós temos problema na educação. […] Nós temos problema nas nossas rodovias”, disse.

O senador também destacou a experiência de Alan Rick em Brasília. O candidato ao governo foi deputado federal antes de chegar ao Senado.

“Eu penso que o Alan se preparou melhor. Ele já vem no mandato de senador, vem no mandato de deputado federal, conhece os trâmites lá em Brasília”, afirmou.

Petecão disse ainda que sua decisão foi influenciada pelo contato que afirma ter mantido com eleitores durante viagens pelo interior do Estado. Segundo o senador, esse contato apontou, em sua avaliação, para um desejo de mudança.

“Eu tenho andado em todos os municípios, tenho conversado com a população, fiz questão de ouvir a todos e, te confesso, na minha pesquisa, na minha pesquisa, o povo do Acre quer mudança. E a mudança, quem representa a mudança é o Alan Rick”, afirmou.

Apesar do apoio, Petecão ressaltou que pretende respeitar a decisão dos eleitores nas urnas.

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“Lógico, mas sempre respeitando a vontade do povo”, disse.

O senador também explicou como pretende atuar durante a campanha. Segundo ele, como Alan, Mara Rocha e o próprio Petecão têm estruturas diferentes de campanha, cada um seguirá sua agenda, mas com o objetivo comum de fortalecer o grupo.

“Como nós não temos muita estrutura, ele toca para um lado, eu toco para o outro, a Mara toca para outro, para que a gente, se Deus quiser, no final, dê tudo certo”, afirmou.

Veja a entrevista na íntegra: