Prefeitura convoca aprovados no seletivo da Emurb; veja lista

A não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos poderá resultar na eliminação do candidato | Foto: Reprodução

A Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) convocou novos candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2025 para a etapa de validação documental. A 7ª convocação foi publicada na edição desta terça-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE), que corresponde ao nº 14.331.

Os candidatos chamados deverão comparecer à sede administrativa da Emurb, localizada na Estrada da Floresta, nº 1.243, no bairro Floresta, em Rio Branco, para apresentar a documentação exigida.

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A validação documental está prevista para o dia 19 de agosto, das 8h às 14h. Conforme o edital, os convocados devem apresentar os documentos originais correspondentes aos arquivos anexados no sistema de inscrição RB Simplificado.

A comissão organizadora alerta que a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos poderá resultar na eliminação do candidato do processo seletivo. A etapa tem caráter eliminatório e classificatório.

A nova lista contempla candidatos classificados para o cargo de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos, com atuação nos setores de trecho, fábrica de tubos e usina. Também foram convocados candidatos para a função de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos II, na atividade de rasteleiro, além de classificados para o cargo de vigilante não armado.

Para a função de auxiliar operacional de serviços diversos, foram chamados candidatos classificados entre as posições 125 e 160. No cargo de rasteleiro, a convocação abrange os classificados entre a 21ª e a 26ª posições. Já para vigilante não armado, foram convocados os candidatos classificados em 13º e 14º lugares.

Após a validação dos documentos, os candidatos aprovados nesta fase deverão ser encaminhados posteriormente para a realização do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). A aptidão médica será um dos requisitos necessários para a contratação.

Veja lista de convocados:

Processo Seletivo – Emurb