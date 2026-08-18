“Andado bastante e dialogado com o povo”, diz Alysson sobre 4 meses de mandato

O gestor destacou que o ritmo de trabalho tem sido fundamental para compreender as demandas

A receptividade dos moradores nas visitas comunitárias tem demonstrado a aprovação do modelo de gestão | Foto: Ascom

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, fez uma avaliação detalhada dos seus primeiros 120 dias à frente do Poder Executivo municipal.

Durante entrevista concedida nesta segunda-feira (18) ao podcast Em Cena, do ContilNet, o gestor destacou que o ritmo de trabalho nas ruas tem sido fundamental para compreender as demandas prioritárias das comunidades mais distantes do centro urbano.

Segundo Alysson, embora a capital acreana apresente problemas complexos e contínuos de infraestrutura, a receptividade dos moradores nas visitas comunitárias tem demonstrado a aprovação do modelo de gestão que vem sendo implementado.

“Olha, eu tenho andado bastante, né, conversado e dialogado diretamente com as comunidades. Lógico, a cidade de Rio Branco é uma cidade que cresceu bastante, tem as suas complexidades, mas diante do que a gente tem ido nos bairros, a gente tem tido um feedback, uma resposta muito positiva por parte da população, apesar de que os desafios implementados na cidade não param, né? Até porque a cidade não é estática, ela se movimenta bastante e cada dia é um problema diferente”, destacou.

“A gente tem buscado dar atenção diretamente para as pessoas que vivem e moram nos bairros mais periféricos, nos bairros mais distantes do centro, e justamente para chegar com essas políticas todas, as ações da Prefeitura, a gente lançou o programa ‘Prefeitura nas Ruas'”, concluiu o prefeito.