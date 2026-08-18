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“Andado bastante e dialogado com o povo”, diz Alysson sobre 4 meses de mandato

O gestor destacou que o ritmo de trabalho tem sido fundamental para compreender as demandas

Por Everton Damasceno, ContilNet
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“Andado bastante e dialogado com o povo”, diz Alysson sobre 4 meses de mandato
A receptividade dos moradores nas visitas comunitárias tem demonstrado a aprovação do modelo de gestão | Foto: Ascom

O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, fez uma avaliação detalhada dos seus primeiros 120 dias à frente do Poder Executivo municipal.

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Durante entrevista concedida nesta segunda-feira (18) ao podcast Em Cena, do ContilNet, o gestor destacou que o ritmo de trabalho nas ruas tem sido fundamental para compreender as demandas prioritárias das comunidades mais distantes do centro urbano.

“A gente tem buscado dar atenção diretamente para as pessoas”, disse o prefeito | Foto: ContilNet

Segundo Alysson, embora a capital acreana apresente problemas complexos e contínuos de infraestrutura, a receptividade dos moradores nas visitas comunitárias tem demonstrado a aprovação do modelo de gestão que vem sendo implementado.

“Olha, eu tenho andado bastante, né, conversado e dialogado diretamente com as comunidades. Lógico, a cidade de Rio Branco é uma cidade que cresceu bastante, tem as suas complexidades, mas diante do que a gente tem ido nos bairros, a gente tem tido um feedback, uma resposta muito positiva por parte da população, apesar de que os desafios implementados na cidade não param, né? Até porque a cidade não é estática, ela se movimenta bastante e cada dia é um problema diferente”, destacou.

“A gente tem buscado dar atenção diretamente para as pessoas que vivem e moram nos bairros mais periféricos, nos bairros mais distantes do centro, e justamente para chegar com essas políticas todas, as ações da Prefeitura, a gente lançou o programa ‘Prefeitura nas Ruas'”, concluiu o prefeito.

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