Prefeitura de Rio Branco reinaugura quadra poliesportiva revitalizada no Conjunto Habitasa

Investimento de R$ 412,7 mil em recursos próprios garante melhorias na quadra, parque infantil e demais espaços de convivência da comunidade

A Prefeitura de Rio Branco reinaugurou a Quadra Poliesportiva da Praça do Conjunto Habitasa, após uma ampla revitalização do espaço destinado à prática esportiva, ao lazer e à convivência das famílias. A obra recebeu investimento de R$ 412.790,90, provenientes de recursos próprios do Município, e atende a uma indicação parlamentar do vereador Samir Bestene.

Os serviços executados contemplaram a recuperação e substituição de trechos do alambrado, pintura da quadra e do entorno, substituição das redes de futebol e voleibol, recuperação do calçamento e das jardineiras, além da revitalização do parque infantil e da instalação de três mesas para piquenique.

A intervenção foi executada pela empresa _AZ Comércio, Serviços e Representações Importação e Exportação Ltda._ e amplia as opções de esporte, lazer e convivência disponíveis aos moradores do Habitasa e bairros próximos.

Durante a entrega, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, destacou que a revitalização de equipamentos públicos esportivos faz parte das ações desenvolvidas pela gestão para incentivar a ocupação dos espaços públicos pelas famílias e, principalmente, pelos jovens.

“A gente tem buscado revitalizar vários espaços e equipamentos públicos, principalmente os esportivos, além desses espaços de convivência, de praças e quadras, que possibilitam a prática do esporte, mas também a convivência das famílias”, asseverou.

Segundo o prefeito, esta é a 18ª quadra inaugurada pela gestão, dentro de um conjunto de investimentos realizados em diferentes regiões da capital. Ao todo, conforme os dados apresentados durante a solenidade, 87 equipamentos esportivos já foram entregues pela gestão municipal.

Alysson Bestene também ressaltou que a política de recuperação desses espaços busca ampliar as oportunidades para crianças e adolescentes e incentivar diferentes modalidades esportivas.

“Esses ambientes são justamente para tornarmos os espaços cada vez mais atrativos, para que as famílias voltem a frequentar nos finais da tarde, levem seus filhos e netos, e para que os jovens possam praticar esporte. Temos ampliado para diversas modalidades, não só o futebol, mas voleibol, basquetebol, handebol, tênis e muitas outras”, explicou.

O prefeito também citou exemplos de atletas acreanos que alcançaram destaque nacional e internacional e reforçou que oferecer estrutura adequada pode contribuir para o surgimento de novos talentos.

Para o presidente da Associação de Moradores do Habitasa, Willian Lopes, a revitalização representa a retomada de um espaço que durante muito tempo deixou de ser frequentado pela comunidade.

“A quadra estava abandonada e tinha pouca gente querendo vir praticar esporte ou passear com as crianças. A partir dessa revitalização, fica muito mais fácil para as famílias virem e aproveitarem o espaço. Aqui no bairro sempre tivemos uma pelada muito antiga e agora ela vai retornar, com a quadra revitalizada e a comunidade praticando esporte”, destacou.

Willian também ressaltou a contribuição da prática esportiva para crianças e jovens. “A partir do momento que você dá oportunidade para a pessoa praticar esporte, você também ajuda a afastá-la das coisas ruins”, afirmou.

O secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Cid Ferreira destacou que a recuperação dos equipamentos públicos integra uma política contínua de conservação do patrimônio municipal e lembrou que outras estruturas esportivas já estão em processo de revitalização.

“É o imposto e o tributo do cidadão voltando em forma de infraestrutura para a comunidade. Outros espaços estão em andamento e sendo trabalhados para que possamos entregar áreas de convivência e lazer onde a população possa usufruir, trazendo mais dignidade para todos”, declarou.

O secretário municipal de Finanças, Wilson Leite, também ressaltou que a obra foi realizada com recursos próprios provenientes da arrecadação municipal.

“É muito importante participar da entrega de uma obra como essa, fruto dos recursos que o cidadão paga por meio de impostos como IPTU e ISS. Nosso papel é colocar esse dinheiro à disposição da infraestrutura para que esses equipamentos sejam entregues à população”, disse.

Com a entrega da nova estrutura, a Praça do Conjunto Habitasa passa a oferecer um ambiente renovado para atividades esportivas, recreação infantil e convivência comunitária, reforçando a política municipal de recuperação e valorização dos espaços públicos de Rio Branco.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom