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Em agenda, Alan Rick para caminhada e ajuda a carregar caminhão

Candidato participou do carregamento de fardos durante agenda pelo comércio da região

Por Sávio Buriti, ContilNet
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Em agenda, Alan Rick para caminhada e ajuda a carregar caminhão
Durante a passagem pela região, o candidato ao Governo do Acre parou para ajudar trabalhadores que carregavam um caminhão./Foto: cedida

Uma agenda de campanha de Alan Rick( Republicanos) na Baixada da Sobral, em Rio Branco, teve um momento diferente na manhã desta terça-feira (18). Durante a passagem pela região, o candidato ao Governo do Acre parou para ajudar trabalhadores que carregavam um caminhão nas proximidades do Mercado Santista.

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A cena aconteceu enquanto Alan percorria o comércio local. Ao perceber o grupo transportando fardos de bolachas para o veículo, o candidato se aproximou e decidiu participar do trabalho por alguns minutos.

LEIA TAMBÉM: Alan Rick toma café no Mercado da Semsur e exalta tradição da baixaria

A ação chamou a atenção de pessoas que acompanhavam a movimentação e também de comerciantes da região. Após ajudar no carregamento, Alan retomou a caminhada e seguiu cumprindo a programação prevista para a manhã.

A agenda começou na Praça da Semsur, onde o candidato tomou café e conversou com trabalhadores, comerciantes e moradores. Depois, o grupo percorreu pontos comerciais e o Mercado da Praça da Semsur.

Alan esteve acompanhado do candidato a vice-governador, Rico Leite, e dos candidatos ao Senado Mara Rocha e Sérgio Petecão, além de candidatos proporcionais e apoiadores.

Durante o percurso, a comitiva passou por lojas e estabelecimentos da região, em uma agenda voltada ao contato com comerciantes, consumidores e trabalhadores. Entre cumprimentos e conversas, a participação de Alan no carregamento do caminhão acabou se destacando como um dos momentos mais comentados da caminhada.

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