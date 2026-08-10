As forças de seguranças estiveram presentes durante as nove noites de feira

Dados são do governo do Estado/Foto: Reprodução

O governo do Acre divulgou divulgou o balanço de operações e ações da Segurança Pública durante as nove noites da Expoacre 2026. De acordo com os números, ao longo das nove noites de evento, cerca de 391.000 pessoas passaram pelo Parque de Exposições Wildy Viana, onde foi realizada a feira, entre 1º e 9 de agosto.

O Departamento de Trânsito (Detran-AC) realizou a fiscalização nas vias de acesso ao Parque de Exposições e atuou de forma intensa para coibir infrações, com foco especial na prevenção de acidentes associados ao consumo de álcool. Ao longo dos nove dias, foram contabilizados oito acidentes, 80 autuações por motoristas flagrados dirigindo sob influência de álcool e 9 conduções à delegacia por embriaguez ao volante. Na última noite da feira, o trânsito transcorreu sem o registro de nenhum sinistro nas proximidades do evento.

O policiamento ostensivo e a atuação investigativa resultaram em dezenas de procedimentos e intervenções rápidas das forças de segurança no recinto e entorno. A Polícia Civil registrou, ao longo de todo o evento, 34 boletins de ocorrência e 4 termos circunstanciados, totalizando 38 procedimentos. Somente na última noite, foram computadas 8 ocorrências.

Já a Polícia Militar, o balanço policial destacou o cumprimento de 5 mandados de prisão ao longo das nove noites (sendo um deles na última noite). As equipes também apreenderam 1 arma branca e drogas para consumo, além de atender ocorrências específicas como abandono de incapaz, injúria racial e rixas. No total, 5 adultos foram conduzidos à delegacia pela corporação durante a realização da feira.

Com o encerramento da programação, a avaliação geral das autoridades aponta para uma festa marcada pela forte presença popular e pela efetividade das ações preventivas de segurança.