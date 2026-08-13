Veja como são os novos ônibus que vão chegar em Rio Branco

Segundo o vereador, a estrutura permite acompanhar a frota em tempo real. — Foto: Reprodução

Os novos ônibus que irão reforçar o transporte coletivo de Rio Branco começam a ganhar forma dentro da fábrica e já chamam atenção pela estrutura e pela tecnologia embarcada. Durante uma visita às instalações da empresa JTP, o vereador Moacir Junior mostrou detalhes dos veículos e também conheceu o Centro de Controle Operacional (CTO), responsável pelo acompanhamento das frotas em tempo real.

Dentro de um dos ônibus, o parlamentar destacou itens que devem fazer parte da nova experiência dos passageiros, como carregadores USB, recursos de acessibilidade, Wi-Fi e ar-condicionado.

“Carregador USB, toda parte de acessibilidade, Wi-Fi. O ar-condicionado já está gelando aqui dentro. É isso que a gente está aqui para conseguir levar: essa realidade que a gente quer para Rio Branco”, afirmou Moacir.

Além do conforto dentro dos veículos, a visita também teve como foco a tecnologia utilizada na operação do transporte. No CTO da JTP, Moacir acompanhou como a empresa monitora os ônibus que estão em circulação e utiliza os dados para identificar problemas e corrigir eventuais falhas durante a operação.

Segundo o vereador, a estrutura permite acompanhar a frota em tempo real e é um modelo que ele defende para a capital acreana.

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“Aqui eles controlam todas as frotas em tempo real, para que possam corrigir erros em tempo real das frotas que estão em operação. É esse tipo de serviço que a gente quer que esteja na nossa capital”, disse.

A expectativa apresentada durante a visita é de que os novos veículos tragam uma combinação de tecnologia, acessibilidade e conforto para os usuários do transporte coletivo de Rio Branco.

“Diretamente da fábrica, já estamos garantindo uma frota mais moderna, confortável e tecnológica. Wi-Fi, ar-condicionado, tomadas para carregar o celular, pontualidade e monitoramento de ponta. Essa é a nova realidade que vai transformar o transporte da nossa Rio Branco”, declarou Moacir Junior.