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Rio Branco seleciona projetos culturais para receber R$ 137 mil da Aldir Blanc

Iniciativas ligadas à capoeira, carnaval, cultura indígena, dança, música e tradições populares foram selecionadas em edital

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Espetáculo de dança acreano “Tudo tem Donato” participa do festival Bahia Dança 2026, em Salvador
Foram selecionados projetos que abrangem áreas como literatura, dança, audiovisual, capoeira, cultura indígena, teatro, música, artesanato e gestão cultural. — Foto: Sarah Santiago

Projetos que resgatam sambas-enredo, preservam tradições indígenas, contam a história de Rio Branco, fortalecem a capoeira e mantêm vivas manifestações da cultura popular vão receber, juntos, R$ 137 mil em recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). É que o o resultado final do Edital nº 09/2026, voltado a pequenos apoios para iniciativas de patrimônio cultural, foi divulgado pela Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE). Ao todo, 27 projetos foram contemplados, divididos entre as categorias Pessoa Física e Jovens Talentos.

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Na categoria Pessoa Física, foram selecionadas 17 propostas, com apoio individual de R$ 5 mil, totalizando R$ 85 mil. Foram contempladas iniciativas voltadas à memória dos blocos carnavalescos de Rio Branco, à salvaguarda do patrimônio do povo Manchinery, à capoeira, às danças populares e juninas, aos saberes tradicionais do tamborim e à história da capital acreana.

Também receberam apoio projetos como “Rio Branco: o seringal que virou cidade”, além de iniciativas de cartografia da dança acreana, circulação cultural de forró nos bairros e oficinas inspiradas em tradições indígenas e ayahuasqueiras.

LEIA TAMBÉM: PNAB divulga resultado preliminar de projetos culturais no Acre

Jovens recebem R$ 52 mil para projetos culturais

Na categoria Jovens Talentos, 10 propostas foram contempladas, com recursos individuais de R$ 5,2 mil, somando R$ 52 mil.

Foram selecionados cursos de formação em patrimônio cultural e saberes tradicionais, espetáculos de cultura popular, oficinas de máscaras e relicários, iniciativas ligadas à capoeira e uma cartilha de iniciação aos ritmos brasileiros.

Com os resultados, os projetos selecionados passam agora para a etapa de apresentação da documentação complementar. O prazo para os proponentes contemplados entregarem os documentos vai de 21 a 26 de agosto, conforme o cronograma do edital.

Ao todo, a seleção destinou recursos a propostas que transitam entre memória, tradição, música, dança e manifestações populares, com foco na preservação e valorização do patrimônio cultural de Rio Branco.

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