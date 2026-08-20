Iniciativas ligadas à capoeira, carnaval, cultura indígena, dança, música e tradições populares foram selecionadas em edital

Foram selecionados projetos que abrangem áreas como literatura, dança, audiovisual, capoeira, cultura indígena, teatro, música, artesanato e gestão cultural. — Foto: Sarah Santiago

Projetos que resgatam sambas-enredo, preservam tradições indígenas, contam a história de Rio Branco, fortalecem a capoeira e mantêm vivas manifestações da cultura popular vão receber, juntos, R$ 137 mil em recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB). É que o o resultado final do Edital nº 09/2026, voltado a pequenos apoios para iniciativas de patrimônio cultural, foi divulgado pela Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB), na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial do Estado (DOE). Ao todo, 27 projetos foram contemplados, divididos entre as categorias Pessoa Física e Jovens Talentos.

Na categoria Pessoa Física, foram selecionadas 17 propostas, com apoio individual de R$ 5 mil, totalizando R$ 85 mil. Foram contempladas iniciativas voltadas à memória dos blocos carnavalescos de Rio Branco, à salvaguarda do patrimônio do povo Manchinery, à capoeira, às danças populares e juninas, aos saberes tradicionais do tamborim e à história da capital acreana.

Também receberam apoio projetos como “Rio Branco: o seringal que virou cidade”, além de iniciativas de cartografia da dança acreana, circulação cultural de forró nos bairros e oficinas inspiradas em tradições indígenas e ayahuasqueiras.

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Jovens recebem R$ 52 mil para projetos culturais

Na categoria Jovens Talentos, 10 propostas foram contempladas, com recursos individuais de R$ 5,2 mil, somando R$ 52 mil.

Foram selecionados cursos de formação em patrimônio cultural e saberes tradicionais, espetáculos de cultura popular, oficinas de máscaras e relicários, iniciativas ligadas à capoeira e uma cartilha de iniciação aos ritmos brasileiros.

Com os resultados, os projetos selecionados passam agora para a etapa de apresentação da documentação complementar. O prazo para os proponentes contemplados entregarem os documentos vai de 21 a 26 de agosto, conforme o cronograma do edital.

Ao todo, a seleção destinou recursos a propostas que transitam entre memória, tradição, música, dança e manifestações populares, com foco na preservação e valorização do patrimônio cultural de Rio Branco.

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